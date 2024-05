Armagedon pod Jasną Górę. Jak zaczęli grać, wiedzieli, że cudu nie będzie [WIDEO]

Ten sezon na zawsze zapisze się w historii Śląska Wrocław. I to było już wiadome przed rozpoczęciem spotkania ostatniej kolejki Ekstraklasy przeciwko Rakowowi Częstochowa. Poprzednie dwa lata naznaczone były desperacką walką o utrzymanie. Teraz, po 33 spotkaniach wrocławianie byli pewnie tego, że po trzech latach wracają do europejskich pucharów. Co więcej - przesądzone było także to, że po finiszu sezonu na szyjach podopiecznych Jacka Magiery zawisną medale.

Nie było wiadomo tylko, czy srebrne, czy jednak złote. Jacek Magiera pokonał z tym zespołem drogę od desperackiej walki o utrzymanie do walki o mistrzostwo Polski. Bo ta faktycznie była udziałem Śląska Wrocław - aż do 17:00. Wówczas nad obiektem w Częstochowie doszło do oberwania chmury. Zaczęło padać, a na murawie pojawiły się gigantyczne kałuże. Szybko stało się jasne, że spotkanie zostanie opóźnione i nie rozpocznie się planowo o 17:30.

Na pozostałych ośmiu stadionach spotkania się rozpoczęły, a w Częstochowie nerwowo nasłuchiwano wiadomości z Białegostoku. Jagiellonia nie zamierzała oglądać się na wydarzenia pod Jasną Górą - szybko strzeliła trzy gole i postawiła Śląsk w bardzo trudnym położeniu.

Kiedy piłkarze Jacka Magiery i Dawida Szwargi dostali od sędziego Szymona Marciniaka zielone światło do rozpoczęcia meczu, na Podlasiu było już 3:0. Jasne się stało, że mistrzostwo Polski najprawdopodobniej powędruje do Białegostoku.

Tak też się ostatecznie stało - podopieczni Adriana Siemieńca dowieźli prowadzenie w spotkaniu z Wartą i mogli świętować tytuł. O tych wydarzeniach pisał Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl.

W tym samym czasie wrocławianie kończyli - nie tylko spotkanie z Rakowem, ale i cały sezon. Warunki były dalekie od normalnych. Piłka stawała w kałużach, a piłkarze często w nie wpadali. Goście przegrywali po golu Ante Crnaca, ale dzięki trafieniom Erika Expósito i Nahuela Leivy wywieźli z Częstochowy trzy punkty. Na szyjach wrocławskich piłkarzy i sztabu zawisły srebrne medale. Kibice, którzy aż do soboty mogli wierzyć w mistrzostwo, mimo wszystko mogli, a nawet powinni być dumni. "Niepokonany, Śląsk Wrocław nasz ukochany" - niosło się z trybun stadionu przy ul. Limanowskiego.

Cel Śląska? Nie zmarnować tego sukcesu

Bo choć Śląsk po rundzie jesiennej przewodził tabeli Ekstraklasy i do ostatniej kolejki pozostawał w walce o tytuł, to wicemistrzostwo nie mogło być odbierane jako porażka. Do Częstochowy pojechała pokaźna delegacja fanów WKS-u, którzy przez cały sezon przemierzała za Śląskiem piłkarską Polskę.

Wrocławianie po raz pierwszy od 12 lat są jednym z dwóch najlepszych zespołów w rodzimej lidze. Stara piłkarska prawda mówi jednak o tym, że znacznie łatwiej jest wdrapać się na szczyt, niż się na nim utrzymać. Kolejny sezon będzie się różnić od ostatnich kampanii. Łatwiej z pewnością nie będzie. Erik Expósito - pierwszy w historii król strzelców ligi w barwach Śląska (19 goli) - może opuścić Wrocław. Przed Davidem Baldą i Jackiem Magierą kolejne wyzwania. Magierą, który w stolicy Dolnego Śląska już dziś jest postacią wyjątkową. Dwa awanse do europejskich pucharów, cudowne utrzymanie, srebrny medal - to dorobek, jakim częstochowianin wpisał się na stałe do klubowych annałów.

Wicemistrzostwo kraju to powód do dumy, ale także nadzieja dla kibiców, że sezon 2023/24 nie był jednorazowym wyskokiem. #TrójkoloroweMarzenia - takim hasztagiem w mediach społecznościowych klub starał się mobilizować kibiców do wspierania.

Jacek Magiera, Erik Exposito, Rafał Leszczyński, Aleks Petkov, Petr Schwarz i inni zawodnicy występujący najczęściej w zielonych koszulkach te marzenia spełnili. To dzięki nim, po raz pierwszy od wielu lat, pieśń "cała Polska w cieniu Śląska", gościła na wielu polskich stadionach.

We Wrocławiu chcieliby, aby ósmy medal w historii klubu, a czwarty w XXI wieku, był obietnicą lepszego jutra. Poprzednio w stolicy Dolnego Śląska świętowano: srebro (2011), złoto (2012) i brąz (2013). Czas pokaże, czy uda się na stałe dołączyć do krajowej czołówki.

Raków Częstochowa 1:2 Śląsk Wrocław (1:0)

Gol: Ante Crnac'18 - Erik Expósito'49, Nahuel Leiva'75(k)