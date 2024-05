Wielopoziomowa katastrofa Lecha. Gorzej być nie mogło. 5 lat i koniec!

- Obecnie Lech Poznań ma najdroższą kadrę w historii klubu. Nigdy tyle nie wydawaliśmy na pensje pierwszego zespołu - mówił przed startem sezonu Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy Lecha Poznań, w rozmowie z portalem Weszło. Już samo sprowadzenie Alego Gholizadeha za rekordowe w historii ekstraklasy 1,8 mln euro mogło robić wielkie wrażenie. Ale szybko okazało się, że nie musi mieć to przełożenia na wyniki.

Lech Poznań kompletnie rozczarował. W tym sezonie nie zgadzało się nic

Poznanianie, którzy rozgrywki 2021/22 zakończyli z mistrzostwem Polski, a w kolejnym sezonie dotarli aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. Jednak w kolejnym sezonie bardzo szybko pożegnali się z europejskimi pucharami po kompromitującej porażce (2:1 i 1:3) ze Spartakiem Trnava w trzeciej rundzie eliminacji LKE. Wtedy mogli się pocieszać, że dzięki temu będą mogli skupić się na rozgrywkach krajowych. Lecz i w nich szło im jak po grudzie.

Lech po trzeciej kolejce ekstraklasy był wiceliderem, ale potem zaczął grać bardzo nierówno i do końca rundy jesiennej już nie wrócił na podium. Udało mu się to tuż po przerwie zimowej, w trakcie której Johna van den Broma zastąpił Mariusz Rumak. Ten zaczął bardzo dobrze, od zdobycia siedmiu punktów w trzech meczach (z Zagłębiem Lubin, Jagiellonią Białystok i Śląskiem Wrocław), jednak później jego zespół zaliczył zjazd (trzy wygrane, cztery remisy i cztery porażki). A że międzyczasie przegrał w ćwierćfinale Pucharu Polski (0:1 z Pogonią Szczecin po golu w 119. minucie), to po majowej porażce z Legią Warszawa (1:2), poniesionej w kuriozalnych okolicznościach (dwa gole samobójcze) stracił szanse na awans do europejskich pucharów. Przez to sobotnie starcie z Koroną Kielce nie będzie miało dla niego większego znaczenia. Dla Lecha to klęska w aspekcie sportowym, ale i finansowym (m.in. brak wpływów z europejskich pucharów).

Rozczarowaniem okazały się również transfery. Wspomniany Gholizadeh głównie się leczył i rozegrał zaledwie 12 spotkań (zero goli i asyst) - w żadnym z nich specjalnie się nie wyróżnił. Raczej nie ma też za co chwalić Eliasa Anderssona, Mihy Blazicia czy Dino Hoticia, mniej pretensji można mieć do Bartosza Mrozka, który wrócił z wypożyczenia. Ale wielu graczy, którzy już wcześniej byli w klubie, też zawiodło.

Lech Poznań zawiódł na wszystkich frontach. Pięć lat i koniec

Jakby tego było mało, fatalny sezon ma za sobą również druga drużyna poznanian. Od sezonu 2019/20 występowała ona w II lidze, ale w ostatnich miesiącach mocno zawodziła. Przed ostatnią kolejką była w strefie spadkowej, a porażka 0:3 z Polonią Bytom (nie pomogło wystawienie m.in. Filipa Szymczaka) przypieczętowała jej los. Po pięciu latach wypadła ze szczebla centralnego.

Mecz w Bytomiu był ostatnim, w którym rezerwy poprowadził trener Artur Węska (najprawdopodobniej zostanie asystentem Marka Papszuna w Rakowie Częstochowa). Pewne jest również to, że po sobotnim starciu z Koroną ze stanowiskiem pożegna się Rumak (może zostać w klubie w innej roli). Jego następcą będzie Niels Frederiksen, który już skreślił dwóch zawodników. I zapewne to dopiero początek licznych zmian, jakie czekają Lecha Poznań po katastrofalnym sezonie.