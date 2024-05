Media: Gwiazda Wisły Kraków blisko ekstraklasy. Szykuje się hit

Lech Poznań w sobotę zagra z Koroną Kielce i zakończy rozczarowujący sezon. Brak mistrzostwa Polski i zapewnienia sobie prawa gry w eliminacjach do europejskich pucharów to duża plama na klubie ze stolicy Wielkopolski. Zarządzający spoglądają już w kierunku letniego okienka transferowego. Rozważają sprowadzenie piłkarza, który jest największą gwiazdą Wisły Kraków.

Lech chce gwiazdę. Agent przylatuje

Według informacji portalu Meczyki.pl poznaniacy są zainteresowani rozchwytywanym zawodnikiem. Chodzi o Angela Rodado - hiszpańskiego napastnika Wisły. Wedle doniesień kontakty w tej sprawie trwają już od wielu miesiącu, zaś w nadchodzącym tygodniu ma dojść do rozmów agenta ws. przyszłości snajpera.

To ruch, który mógłby być jednym z hitów letniego okna transferowego. Rodado to strzelec 25 bramek, ale przede wszystkim główny architekt triumfu Wisły w Pucharze Polski. To jego gol strzelony w dogrywce Pogoni Szczecin dał krakowianom wygraną i powrót do europejskich pucharów.

- Powiem szczerze: wygranie tego Pucharu Polski, podarowanie go fanom Wisły było jego obsesją. O niczym innym nie mówił i nie myślał w tych dniach przed meczem. Bardzo mu zależało, żeby po wielu latach sympatycy Wisły wspominali ten mecz, występ jego i kolegów. I to mu się udało. Powiem tak: pracuję od 20 lat jako agent i nigdy jeszcze nie widziałem takiej więzi między piłkarzem a kibicami - mówił agent piłkarza Miguel Riera w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty.

Agent komentował także kwotę 2,5 mln euro, której rzekomo Wisła miałaby oczekiwać za swojego snajpera. - Mówiąc o kwocie 2,5 mln euro to jakby odstraszać inne kluby od zainteresowania Angelem. Ale to tak nie zadziała. Zainteresowanie jest duże, a my te oferty będziemy szczegółowo analizować - tłumaczy.

Wisła wciąż nie jest pewna gry w barażach o Ekstraklasę, a jej awans do elity jest na dziś kwestią odległej perspektywy. Wygląda na to, że przyszłość hiszpańskiego napastnika rozstrzygnie się wkrótce. Riera przyznał, że zainteresowanie przejawiają nie tylko polskie kluby. Zawodnika w swoich szeregach chętnie widziałyby także drużyny z Włoch i Turcji.