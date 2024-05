Kowalczyk nie wytrzymał. Oto co powiedział o Legii

Pomimo dosyć przeciętnego sezonu Legia Warszawa może cieszyć się z faktu, że dzięki trzeciej lokacie w ekstraklasie latem zagra w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy. Cały klub będzie liczył na geniusz trenera Goncalo Feio, który niedawno zastąpił Kostę Runjaicia. Jednocześnie Legia zmaga się z kilkoma problemami na różnych płaszczyznach. Jednym z nich jest kwestia szkolenia młodzieży, na co w teorii Dariusz Mioduski kładzie ogromny nacisk.

Wojciech Kowalczyk nie przebierał w słowach ws. Legii. "To jest jakieś pośmiewisko"

To jednak nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. W praktyce Legia Warszawa przed ostatnią kolejką musi dać tzw. młodzieżowcom w sumie 191 minut w meczu z Zagłębiem Lubin, aby uniknąć kary miliona złotych i zapłacić "tylko" 500 tys. Jedynie Raków Częstochowa zapłaci więcej (dwa miliony). Stołeczny klub nie szkoli tak, jak powinien. Niezbyt dobrze idzie również rezerwom, które w III lidze zgubiły po drodze wiele punktów i obecnie zajmują drugie miejsce.

Potencjał akademii Legii jest niewykorzystany, co w nieco ostrzejszych słowach podsumował ostatnio Wojciech Kowalczyk. Były napastnik warszawskiego klubu i reprezentacji Polski nie gryzł się w język. - Gdzie w Legii jest ta młodzież wybitna?! Jaka akademia?! Akademia Pana Kleksa, to tyle widziałem z młodzieży. Kleksa postawili. Nie ma żadnej akademii. Nie ma żadnej akademii! Same dziady tam są! Jeżeli oni płacą kary za juniorów, to oni się przyznają do tego - grzmiał w jednym z programów Kanału Sportowego.

- Nie interesuje mnie wyjście Jacka Zielińskiego czy Mioduskiego. Wy macie g*wno, a nie akademię! Wy się nadajecie... Żaden trener nie chce wypuścić młodego, bo w tej akademii nie macie nic. Druga drużyna to jest jakieś pośmiewisko - dodał, krytykując właściciela i dyrektora sportowego Legii.

Przed 34. koleją ekstraklasy Legia Warszawa jest już pewna trzeciej lokaty. Gdyby nie potknięcie w meczu Radomiakiem (0:3) drużyna Goncalo Feio mogłaby liczyć się w grze o mistrzostwo Polski. - Niestety, nie uda się zdobyć tytułu, więc jestem pierwszy, który zdaje sobie sprawę, że nie dałem drużynie odpowiedniego impulsu - mówił trener Legii.