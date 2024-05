Lech Poznań poszedł po piłkarza FC Porto. Miał być hit, a okazała totalna klapa

W sobotę zakończy się koszmarny dla Lecha Poznań sezon 2023/24. "Kolejorz" nie dość, że się skompromitował w eliminacjach Ligi Konferencji Europy ze słowackim Spartakiem Trnawa, to jeszcze zupełnie poległ w krajowych rozgrywkach. Zależnie od wyników ostatniej kolejki ekstraklasy zespół Mariusza Rumaka uplasuje się na jednym z miejsc od czwartego do siódmego, a brak ligowego podium oznacza dla niego także brak europejskich pucharów w przyszłym sezonie. W Pucharze Polski z kolei Lech zakończył zmagania na ćwierćfinale, gdzie przegrał z Pogonią Szczecin.

Czy w Poznaniu w związku z tym będą latem duże zmiany? Tego domagają się kibice, ale wcale nie jest powiedziane, że za tym głosem pójdą także władze Lecha. Na razie wiadomo, że w Lechu dojdzie do zmiany trenera, bowiem poznański klub już ogłosił, że od nowego sezonu drużynę poprowadzi były szkoleniowiec duńskiego Broendby Niels Frederiksen.

Co z zawodnikami? Na razie w Poznaniu podjęto decyzje jedynie w sprawie tych, którym wygasają kontrakty. Lech poinformował o tym, że po sezonie z drużyny odejdą Artur Sobiech i Barry Douglas.

Kolejny zawód dla Lecha Poznań. Cel transferowy odrzucił ofertę "Kolejorza"

Na lewą obronę, na której występował Douglas i która była jednym z największych słabych punktów "Kolejorza", Lech Poznań planował ściągnąć 24-letniego Portugalczyka Joao Mendesa z FC Porto, który do Polski miał trafić jako wolny zawodnik. Mendes występował w ostatnim sezonie głównie w rezerwach "Smoków", ale i w pierwszej drużynie Sergio Conceicao zdołał zaliczyć dziewięć występów.

Jednak tak samo szybko, jak portugalscy dziennikarze poinformowali o istnieniu takiego tematu, tak w czwartek również go zamknęli. Według portugalskiego "O Jogo" Joao Mendes zdecydował się na odrzucenie oferty Lecha Poznań.

Jak informują portugalscy dziennikarze, Joao Mendes najprawdopodobniej zostanie w Portugalii, ale zaliczy awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Wszystko wskazuje bowiem na to, że 24-latek zostanie zawodnikiem Vitorii Guimaraes, piątego zespołu Liga Portugal, który w przyszłym sezonie zagra w europejskich pucharach.

Dla Mendesa będzie to powrót do byłego klubu. W zespołach młodzieżowych Vitorii występował w latach 2019-21, po czym przeniósł się do FC Porto.