Oficjalnie: Jest pierwsza decyzja Papszuna. Dwie osoby straciły pracę

Po roku przerwy Marek Papszun wrócił do Rakowa Częstochowa. Twórca największych sukcesów częstochowskiej drużyny podpisał kontrakt na najbliższe dwa lata "z możliwością odejścia w ściśle określonych sytuacjach". Na stanowisku trenera Rakowa Papszun zastąpi swojego byłego asystenta Dawida Szwargę, który uzyskał niezły wynik w europejskich pucharach, awansując do fazy grupowej Ligi Europy, ale poległ na krajowym podwórku, gdyż pewne już jest, że Raków w sezonie 2023/24 nie zajmie miejsca na podium ekstraklasy i nie zagra w przyszłych rozgrywkach w europejskich pucharach.

Po powrocie Marka Papszuna do Rakowa Częstochowa powstało wiele historii, jak dużo miałby on otrzymać od właściciela klubu Michała Świerczewskiego w zamian za zgodę na ponownie związanie się z ustępującym mistrzem Polski. Część z tych informacji, jak choćby budżet transferowy mogący sięgnąć nawet 8 mln euro, dementował na łamach Sport.pl prezes klubu Piotr Obidziński.

Niemniej jednak, Papszun rozpoczął już kompletowanie sztabu szkoleniowego. Ofertę pozostania w klubie otrzymał nawet Dawid Szwarga, ale czy rzeczywiście pozostanie on w Rakowie w roli asystenta? Portal meczyki.pl podał, że jest to nawet przesądzone, ale Kacper Tomczyk z TVP Sport zaznaczył, że sam Szwarga jeszcze nie podjął decyzji w tej sprawie i ma to zrobić dopiero w przyszłym tygodniu, po ostatniej kolejce ekstraklasy, w której Raków podejmie wciąż walczący o mistrzostwo Polski Śląsk Wrocław.

Oficjalnie: Pierwsze decyzje Papszuna. Zmiany w sztabie Rakowa

Niemniej jednak pierwsze decyzje kadrowe Marka Papszuna dotyczące sztabu szkoleniowego Rakowa już zostały podjęte. Klub z Częstochowy ogłosił w czwartek odejście z końcem sezonu dwóch asystentów Szwargi - Tomasza Włodarka oraz Jakuba Dziółki, którzy przyszli do klubu na życzenie szkoleniowca latem ubiegłego roku.

Mówi się, że w nowym rozdaniu jednym z asystentów Marka Papszuna będzie prowadzący obecnie rezerwy Lecha Poznań Artur Węska. Więcej szczegółów powinien jednak zdradzić sam Papszun w nadchodzący poniedziałek, gdy w Częstochowie odbędzie się konferencja prasowa z udziałem nowego-starego trenera Rakowa.