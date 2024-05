To już pewne! Legia Warszawa traci kolejnego piłkarza. Trzy lata i koniec [WIDEO]

Yuri Ribeiro do Legii Warszawa dołączył latem 2021 roku, gdy trenerem warszawian był Czesław Michniewicz. Wcześniej grał m.in. w portugalskim Rio Ave czy angielskim Nottingham Forrest, gdzie zanotował ponad 50 spotkań na zapleczu Premier League. Legia jednak nie płaciła za niego ani grosza.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowy trener Lecha już ma pierwszy problem

Środkowy obrońca z przymusu czy z umiejętności?

W barwach stołecznego klubu Portugalczyk rozegrał przeszło 85 spotkań, w których trzykrotnie trafiał do siatki rywali oraz zanotował siedem asyst. Przychodził jako lewy obrońca i tak też przez długi czas grał. Lewy bok defensywy lub wahadło. Zmienił to od sezonu 2022/23 Kosta Runjaić, który zaczął ustawiać go na środku obrony.

Słuszna decyzja? Zdania były podzielone, Legia szczególnie w tym sezonie nie była monolitem w defensywie. Niemiecki trener ufał jednak temu rozwiązaniu, bo Ribeiro był podstawowym graczem w większości meczów za jego kadencji. Zdobył też z Legią Puchar oraz Superpuchar Polski. Strzelił też ważnego gola przeciwko AZ Alkmaar, który znacznie przyczynił się do wyjścia Legii z grupy w Lidze Konferencji w tym sezonie.

Ribeiro ogłasza odejście. "Nigdy nie zapomnę"

Jednak czas byłego gracza Nottingham Forrest w Legii dobiega końca. Jego umowa wygasa wraz z końcem tego sezonu i już wiadomo, że nie zostanie przedłużona. Potwierdził to sam piłkarz w filmiku zamieszczonym na swoje konto na Instagramie. "Nigdy nie zapomnę zdobycia Pucharu Polski i Superpucharu oraz momentu, gdy kibice skandowali moje nazwisko na stadionie. Moja rodzina i ja będziemy na zawsze wdzięczni i będziemy wspierać Legię. Wszystkim osobom, z którymi pracowałem przez lata w klubie, bardzo dziękuję" - powiedział na nagraniu Ribeiro.

Przed Portugalczykiem jeszcze ostatni mecz w barwach Legii. Będzie to starcie domowe z Zagłębiem Lubin w sobotę 25 maja o 17:30. Bez względu na wynik, warszawianie już są pewni brązowego medalu na koniec sezonu PKO Ekstraklasy, a co za tym idzie gry w eliminacjach Ligi Konferencji Europy.