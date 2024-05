Spadają z Ekstraklasy, a tu jeszcze takie wieści. Koszmar. Zostają na lodzie

Marcin Matysiak od lipca 2020 roku do października 2023 roku prowadził rezerwy ŁKS-u Łódź, z którymi awansował o drugiej ligi. Szkoleniowiec odszedł jednak z zespołu, kiedy to dołączył do sztabu trenerskiego Piotra Stokowca. Z bardziej doświadczonym trenerem pracował przez 10 meczów, aż wreszcie po jego zwolnieniu został numerem jeden w lutym 2024 roku.

ŁKS Łódź bez trenera na kolejny sezon. Marcin Matysiak odchodzi

Pod wodzą Matysiaka ŁKS wprawdzie przypieczętował spadek z ekstraklasy, ale na to szkoleniowiec nie miał już wielkiego wpływu. Przewaga rywali po jesieni była zbyt duża i właściwie nikt nie wskazywał łodzian jako kandydata do utrzymania. 40-latek zmienił jednak sporo, bo ŁKS wreszcie był zespołem, który potrafił zaskoczyć i oglądanie jego meczów nie należało do bolesnych doświadczeń.

Do tej pory Matysiak prowadził drużynę 13 meczach, z których przegrał osiem, zremisował dwa i trzy wygrał. Jego zespół stawiał się m.in. Lechowi Poznań (2:3) i Śląskowi Wrocław (1:2). Wydawało się, że poprawa gry i naprawdę ciekawa piłka oznaczają, że 40-latek poprowadzi drużynę też w przyszłym sezonie w I lidze.

"Trener Marcin Matysiak, któremu dziękujemy za jego zaangażowanie i pracę wykonaną z pierwszym zespołem, po meczu ze Stalą Mielec zrezygnuje z pełnienia obowiązków pierwszego szkoleniowca ŁKS-u" - głosi jednak komunikat klubu z czwartku 23 maja.

"Trener nie zdecydował się na kontynuowanie pracy w roli pierwszego trenera ŁKS-u Łódź, pomimo woli powierzenia mu tej misji przez klub. Ponadto ŁKS złożył propozycję Marcinowi Matysiakowi pozostania w strukturach trenerskich, ale szkoleniowiec nie podjął jeszcze decyzji dot. swojej przyszłości" - informuje ŁKS.

Na ten moment nie wiadomo, czy Marcin Matysiak zostanie w klubie i np. wróci do rezerw, czy kompletnie opuści Łódź. ŁKS przekazał, że nazwisko nowego szkoleniowca poda już w czerwcu. W ostatniej kolejce ekstraklasy łodzianie zmierzą się ze Stalą Mielec. Ostatnie ligowe zmagania w tym sezonie zaplanowano na sobotę 25 maja o 17:30.