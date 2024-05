Znany polski piłkarz zmienił się nie do poznania. Podnosi prawie 600 kilo!

Piotr Celeban to były piłkarz, który najbardziej kojarzony jest ze Śląskiem Wrocław. W tym klubie występował w latach 2006-07, 2008-2012 i 2014-2021. Zdobył z nim mistrzostwo Polski i przez długi czas był też jego kapitanem. Celeban stał się również autorem nieprawdopodobnego rekordu. Od marca 2016 roku do grudnia 2018 roku wystąpił w 103 meczach ligowych bez ani jednej absencji. Do tego jest najbardziej bramkostrzelnym obrońcą w historii ekstraklasy - ma na koncie 36 goli.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowy trener Lecha już ma pierwszy problem

Piotr Celeban zakończył karierę i kompletnie się zmienił

Dobra gra w barwach Śląska zaowocowała także powołaniem do reprezentacji Polski. W kadrze narodowej wystąpił łącznie 10 razy. W 2021 roku trafił do Galerii Legend Ekstraklasy. Rok później zdecydował się zakończyć karierę. Obecnie jest trenerem przygotowania fizycznego w rezerwach Śląska. Nie zrezygnował również całkowicie ze sportu, ale zmienił dyscyplinę i zajął się trójbojem siłowym, który polega na przysiadzie ze sztangą, wyciskaniu na leżąco, a następnie martwym ciągu.

- Decyzja o zakończeniu kariery była przemyślana. Byłem już wiekowym zawodnikiem i niektóre parametry zaczęły spadać. W trójboju siłowym jest zupełnie inaczej. Jestem "świeżakiem" i idę do przodu. Co pół roku na kolejnych zawodach pobijam własne rekordy - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". Były piłkarz świetnie sprawdza się w nowej dyscyplinie i podnosi już aż 585 kilogramów. Następnie dodał, że wiąże z tym sportem swoją przyszłość i planuje stale się rozwijać.

Celeban dzięki nowej dyscyplinie bardzo się zmienił i teraz jest niemal nie do poznania. - Jak kończyłem karierę, ważyłem 81-82 kg. Teraz na wadze mam 94-95 kg. To czysta masa mięśniowa. Troszeczkę faktycznie urosłem. Niektórzy, jak widzą mnie po przerwie, mówią wprost: ale przyp*******łeś (śmiech — dop. red.). Nie zmieszczę się już w żadne ciuchy, których używałem w trakcie kariery piłkarskiej - dodał.

Celeban z pewnością cieszy się, jak w bieżącym sezonie radzi sobie Śląsk Wrocław. Drużyna jest rewelacją rozgrywek i w ostatniej kolejce będzie walczyć o mistrzostwo. Obecnie ma tyle samo punktów co liderująca Jagiellonia Białystok. W decydującym meczu zagra z Rakowem Częstochowa.