Wielkie czystki w klubie ekstraklasy. Piłkarze na wylocie. Znamy nazwiska

Niespodziewaną wygraną 2:0 z Rakowem Częstochowa Cracovia zapewniła sobie utrzymanie w ekstraklasie przed ostatnią kolejką sezonu. Rozgrywki 2023/2024 krakowski zespół rozpoczął z Jackiem Zielińskim na ławce, ale w kwietniu został zastąpiony przez Dawida Kroczka. 35-letni szkoleniowiec wypełnił postawione przed nim zadanie i w nagrodę przedłużony został z nim kontrakt do końca 2025 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok.

- Cieszę się, że doszliśmy do porozumienia, mimo że trener miał też oferty z innych klubów. Decyzja ta była poparta analizą i uznaliśmy to za najlepsze rozwiązanie. Życzę mu powodzenia! - przekazał prezes Cracovii Mateusz Dróżdż cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Cracovia żegna pięciu zawodników

To jednak nie koniec czwartkowych wieści z krakowskiego klubu. Poinformował on o tym, że z końcem czerwca wygasną kontrakty czterech zawodników, a jeden nie zostanie wykupiony z wypożyczonego klubu. O kogo chodzi? Zacznijmy od Cornel Rapa, który dołączył do Cracovii w lipcu 2018 roku. Od tamtego czasu wystąpił w 196 meczach, strzelił dziewięć bramek i zanotował dziesięć asyst.

Drugim zawodnikiem jest David Jablonsky. Czech jest w klubie od lipca 2019 roku i rozegrał 62 spotkania, zdobył sześć bramek i zaliczył dwie asysty. W tym samym czasie do klubu trafił Lukas Hrosso. Golkiper rozegrał 50 spotkań i zanotował 18 czystych kont.

Z Cracovii odejdzie także Adam Wilk. Wychowanek klubu w barwach pierwszej drużyny wystąpił 12 razy i trzy razy zachował czyste konto. A kto nie zostanie wykupiony? Chodzi o Eneo Bitriego, który był wypożyczony z norweskiej Valarengi. Albańczyk przez pół roku zaliczył 11 meczów, w których zdobył jedną bramkę.

"Panowie dziękujemy i życzymy powodzenia w dalszej karierze!" - przekazał klub.

Cracovię w tym sezonie czeka już tylko jedno spotkanie. W sobotę 25 maja o 17:30 krakowski zespół zagra na wyjeździe z Ruchem Chorzów, który w kolejnym sezonie będzie występował w I lidze.