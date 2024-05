Koniec! Dawna gwiazda opuszcza Lecha. To już oficjalne

Lech Poznań jeszcze przed rundą wiosenną był wskazywany jako jeden z faworytów do rywalizacji o mistrzostwo Polski. Rzeczywistość boiskowa okazała się jednak inna i zespół Mariusza Rumaka na koniec ekstraklasy nie zajmie nawet miejsca dającego awans do europejskich pucharów. W lecie w Poznaniu z pewnością zobaczymy sporo zmian, a ich początek widzimy już teraz.

REKLAMA

Zobacz wideo

Lech Poznań żegna znanego zawodnika. To on strzelał Fiorentinie

Od kilkunastu dni wiadomo, że w Poznaniu nie zostanie Mariusz Rumak, a nowym trenerem zespołu będzie Niels Frederiksen, którego klub już ogłosił. Zmiana na stanowisku szkoleniowca oznacza również, że zmiany Lecha czekają zmiany kadrowe i po nieudanym sezonie końca dobiegnie czas wielu zawodników.

Potwierdzenie tego dostaliśmy w czwartek 23 maja, kiedy to Lech ogłosił odejście znanego napastnika wraz z końcem sezonu. "Artur Sobiech żegna się z Lechem Poznań. Umowa napastnika Kolejorza, która wygasa 30 czerwca, nie będzie przedłużona" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

"Artur, ten gol we Florencji zostanie z nami wszystkimi już na zawsze. Dziękujemy za reprezentowanie niebiesko-białych barw i powodzenia w dalszej karierze!" - dodaje Lech. Gol, o którym mowa, to trafienie Sobiecha przeciwko Fiorentinie w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy. Napastnik trafił wówczas na 3:0 i wyrównał stan dwumeczu, ale finalnie Lech wygrał 3:2 i odpadł z europejskiego pucharu.

Sobiech przez ostatnie pół roku leczył kontuzję kolana, której doznał podczas obozu w Turcji i w rundzie wiosennej nie zagrał ani razu. Wcześniej w tym sezonie zaliczył łącznie 17 występów - 11 w ekstraklasie, trzy w eliminacjach LKE, jeden w Pucharze Polski i dwa w rezerwach klubu. W drugiej lidze zdobył jedną bramkę, a w ekstraklasie zaliczył asystę.

Na razie nie wiadomo, kiedy Sobiech wróci do pełni zdrowia i gdzie zagra w kolejnym sezonie. 33-latek do Lecha trafił z tureckiego Karagumruku. Wcześniej oglądaliśmy go równie w Lechii Gdańsk, Darmstadt i Hannoverze 96. W ostatnim z tych klubów zagrał aż 145 meczów, w których zdobył 28 goli i zaliczył dziewięć asyst. Aż 98 z tych spotkań rozegrał w ramach rozgrywek Bundesligi.