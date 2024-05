Stało się! Jest decyzja ws. trenera. 12. klub ekstraklasy ogłasza

Gdy na początku kwietnia ogłoszono, że następcą Jacka Zielińskiego w Cracovii został Dawid Kroczek, to zdecydowana większość kibiców miała prawo nie wiedzieć, o kim mowa. W momencie objęcia posady szkoleniowiec nie dysponował nawet licencją upoważniającą go do prowadzenia drużyny w ekstraklasie. Mimo tych problemów Cracovia pod jego wodzą dała radę wywalczyć utrzymanie. Teraz klub się odwdzięcza.

4 Fot. Piotr Skórnicki / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl