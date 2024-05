Media: Probierz szykuje bombę na Euro. Zrobi to jak Michniewicz

O tym, że na Euro powołanych zostanie czterech golkiperów, wiemy już oficjalnie ze słów samego Michała Probierza. Selekcjoner ogłosił taki zamiar w programie "Loża Piłkarska" na Kanale Sportowym. Podkreślił jednocześnie, że numerem 4 w polskiej bramce będzie tam, aby pomagać w trakcie treningów, a dodatkowo mowa o kimś broniącym obecnie w PKO Ekstraklasie.

Probierz idzie w ślady Michniewicza

Podobny manewr zastosował w przypadku mundialu w Katarze Czesław Michniewicz. Wówczas tym wybranym został Kacper Tobiasz z Legii Warszawa. Za akurat tym golkiperem bardzo słaby sezon, więc na powtórkę z rozrywki się nie zanosi. Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl już przed kilkoma dniami informował, że w gronie rozważanych są Bartosz Mrozek (Lech Poznań), Mateusz Kochalski (Stal Mielec), Aleksander Bobek (ŁKS Łódź) i Oliwier Zych (Puszcza Niepołomice). Teraz dziennikarz zdradza, który z nich ma w tym wyścigu obecnie "pole position".

- Z tego co słyszę, czwartym bramkarzem może być Oliwier Zych. Michał Probierz uda się do Radomia na mecz kadry U-21 z Macedonią, by zobaczyć go tam w akcji - stwierdził w programie "Meczyki.pl" na YouTube. Jeżeli te informacje się potwierdzą, Zycha czeka pierwsze w karierze powołanie do seniorskiej kadry, nawet jeśli tylko po naukę.

Puszcza idzie po utrzymanie, a Zych daje jej siłę

Za 19-letnim golkiperem udany sezon w Ekstraklasie. Puszcza Niepołomice wypożyczyła go na początku września z angielskiej Aston Villi. Odkąd przyszedł do beniaminka, rozegrał 25 spotkań, opuszczając po drodze tylko jedno. Wpuścił w nich 35 goli, notując sześć czystych kont. Często był jednak mocnym punktem Puszczy, która jeśli pokona w sobotę Piasta Gliwice, odniesie wielki sukces, jakim dla tego zespołu niewątpliwie jest utrzymanie w lidze. Mogą też nie wygrać, ale wówczas będą musieli liczyć na porażkę Warty Poznań z Jagiellonią Białystok lub brak triumfu Korony Kielce z Lechem w Poznaniu.

Reprezentacja Polski zagra przed Euro 2024 dwa mecze towarzyskie - 7 czerwca z Ukrainą i 10 czerwca z Turcją. Oba na PGE Narodowym w Warszawie. Potem udadzą się już do swojej bazy w Hannowerze. Turniej zainaugurują 16 czerwca o 15:00 starciem z Holandią.