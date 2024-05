Media: Lech dopina pierwszy transfer. Materiał na absolutną gwiazdę ligi!

Lech Poznań w tym sezonie zwolnił Johna van den Broma, by ratować sezon. Z Mariuszem Rumakiem u steru wypadł poza czołową trójkę i stracił szansę na europejskie puchary. Dla klubu to fatalna wiadomość i kończące się rozgrywki można uznać za kompletnie nieudane. Nic więc dziwnego, że władze Lecha planują już zmiany w kadrze na kolejny sezon. Jeden z transferów to może być prawdziwy hit.

Z giganta do Lecha Poznań. Obrońca blisko transferu

Zdaniem portugalskiego "O Jogo" do Lecha Poznań trafić może Joao Mendes, a więc lewy obrońca FC Porto. Zawodnik trafił do portugalskiego giganta w 2021 roku z Vitorii Guimaraes. W pierwszym sezonie zaliczył tylko debiut w pierwszym zespole, w kolejnych rozgrywkach grał tylko w drużynie B. W sezonie 2023/24 dostał znacznie więcej szans.

W drużynie trenera Sergio Conceicao wystąpił w siedmiu spotkaniach pierwszego zespołu - w pięciu w lidze i dwój w krajowym pucharze. Poza tym nadal grał w klubowych rezerwach i łącznie zaliczył 23 mecze, w których zdobył gola i zaliczył cztery asysty. Jego kontrakt wygasa już 30 czerwca i zdaniem portugalskich mediów obrońca jest już bardzo blisko przenosin do Poznania.

"Joao Mendes prowadzi zaawansowane rozmowy z Lechem. Zakończenie tego transferu zależy od szczegółów, więc może wkrótce zostać sfinalizowane" - czytamy u źródła. Według portalu Transfermarkt.de wartość zawodnika to 1,2 miliona euro. 24-latek ma na koncie łącznie 82 mecze w barwach FC Porto (71 w rezerwach i 11 w pierwszym zespole).

Gdyby faktycznie Lechowi udało się przeprowadzić taki transfer, to już na samym początku lata klub zamknie temat problemu na lewej obronie. Do tej pory transfery portugalskich zawodników opłacały się zespołowi z Bułgarskiej. Obecnie w klubie są Joel Pereira i Alfonso Sousa. Pierwszy w sezonie 2021/22 wygrał już mistrzostwo Polski.

Lech Poznań w ostatniej kolejce ekstraklasy zmierzy się u siebie z walczącą o utrzymanie w lidze Koroną Kielce. Piłkarze Mariusza Rumaka są obecnie na czwartym miejscu i ewentualna porażka może zepchnąć ich nawet na siódmą lokatę. Wszystkie mecze ligi zaplanowano na sobotę 25 maja o 17:30.