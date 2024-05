Wiadomo, co wydarzy się latem w Legii Warszawa. Decyzja zapadła. Rewolucja

Dobiega końca jeden z najdziwniejszych sezonów Ekstraklasy. Przed ostatnią kolejką, która zostanie rozegrana w sobotę, prowadzi Jagiellonia, która ma 60 punktów - tyle samo co drugi Śląsk i to między tymi zespołami rozstrzygnie się walka o mistrzowski tytuł. Od minionej serii gier pewna zajęcia trzeciego miejsca, które gwarantuje grę w eliminacjach europejskich pucharów, jest Legia.

Wiadomo, co wydarzy się latem w Legii Warszawa. Decyzja zapadła

W ekipie z ulicy Łazienkowskiej już w tym sezonie dochodziło do sporych zmian. Zimą odeszli Ernest Muci i Bartosz Slisz, a w trakcie rundy wiosennej Goncalo Feio zastąpił Kostę Runjaicia na stanowisku trenera. Lato także nie będzie spokojne w gabinetach Legii. Wiadomo już o pożegnaniu z kapitanem oraz liderem zespołu w jednej osobie - Josue. Dołączy do niego inny Portugalczyk Yuri Ribeiro, a niepewna jest również sytuacja Tomasa Pekharta, Artura Jędrzejczyka czy Gila Diasa, przy czym wykluczone jest odejście zawodników z podstawowej jedenastki.

Legię czeka zatem przebudowa kadrowa. Przyklepane są transfery Claude Goncalves oraz Luquinhas, lecz to dopiero początek. "Wiadomo, że Wojskowi będą mieli latem do wykorzystania około 2,5 miliona euro na nowych zawodników. Do tego dojdzie solidny budżet płacowy" - podaje sport.tvp.pl. "Łącznie Legia planuje około 5-6 transferów" - dodają. Priorytetem jest ściągnięcie środkowego napastnika. W przestrzeni medialnej już pojawiły się nazwiska Erika Exposito czy Kiliana Corredor. Sport.tvp.pl informuje, że kandydatem do gry w Warszawie jest także Duncan McGuire z Orlando City.

W ostatniej kolejce podopieczni Goncalo Feio zmierzą się u siebie z Zagłębiem Lubin. Po tym meczu nikt jednak nie zamierza świętować brązowego medalu, albowiem cały ligowy sezon jest porażką Legii. Do nowych rozgrywek "Wojskowi" mają zacząć przygotowywać się od 22 czerwca poczas obozu w Austrii.