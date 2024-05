Rewelacja ekstraklasy chce hitowego transferu. Cios prosto w ligowego rywala

Górnik Zabrze notuje doskonałą rundę wiosenną i w pewnym momencie włączył się nawet do walki o mistrzostwo Polski. Bolesna porażka z Cracovią (0:5), a ponadto remisy ze Stalą Mielec oraz Puszczą Niepołomice przekreśliły jednak szanse zarówno na tytuł, jak i na udział w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Jak się okazuje, władze klubu chcą wzmocnić się na kolejne rozgrywki, dlatego szykują już głośny transfer.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Sabalenka mówiła o Łukaszence

Górnik Zabrze chce sprowadzić gwiazdę Pogoni Szczecin. Sensacyjny transfer w ekstraklasie

Lukas Podolski robi, co może, by wykorzystać swoje kontakty i sprowadzić do drużyny wartościowych piłkarzy. Przed sezonem ściągnął choćby Lawrence'a Ennaliego, a ponadto prowadził rozmowy nawet z legendarnym Nanim. Teraz znów zespół będzie potrzebował nowych zawodników.

Portal WP SportoweFakty poinformował we wtorek, że Górnik Zabrze jest zainteresowany sprowadzeniem Luki Zahovicia. Po przyjściu z Mariboru Słoweniec był gwiazdą Pogoni Szczecin i regularnie trafiał do bramki rywala, natomiast od początku obecnego sezonu kompletnie stracił formę. Dodatkowo przegrał rywalizację o miejsce w wyjściowym składzie, gdyż podstawowym snajperem Pogoni jest teraz Efthymios Koulouris.

Mimo to 28-latek przedłużył w lutym ubiegłego roku kontrakt, który obowiązuje do końca czerwca 2025. Jeśli Górnik będzie zmotywowany, by go sprowadzić, będzie musiał zatem za niego zapłacić. Portal Transfermarkt wycenia go na 500 tys. euro, ale Zahović otrzymał we wtorek powołanie na Euro 2024, co może tylko podbić jego wartość.

WP SportoweFakty dodał, że inny z powołanych na Euro reprezentantów Słowenii Erik Janża wciąż nie osiągnął porozumienia z Górnikiem w sprawie nowej umowy. Zaznacza jednak, że obie strony są jeszcze w trakcie rozmów, dlatego wszystko rozwiąże się w najbliższym czasie.

Do końca sezonu ekstraklasy pozostała już tylko jedna kolejka. Górnik Zabrze zajmuje obecnie piątą lokatę z dorobkiem 53 pkt, natomiast Pogoń ma punkt mniej i jest siódma. W ostatnim starciu tych rozgrywek, które odbędzie się w sobotę 25 maja, dojdzie do ich bezpośredniej konfrontacji.