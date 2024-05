Jest terminarz ekstraklasy na sezon 2024/2025. Ważne zmiany

Do tej pory nie poznaliśmy jeszcze nowego mistrza Polski w sezonie 2023/2024. Jedno jest pewne - nie zabraknie dramaturgii i emocji, ponieważ wszystko rozstrzygnie się w ostatniej kolejce. Szansę na tytuł mają już tylko dwie ekipy: pierwsza Jagiellonia Białystok oraz drugi Śląsk Wrocław, które zebrały po zaledwie 60 punktów. Pierwsza z drużyn w sobotę zmierzy się u siebie z Wartą Poznań, a druga zagra na wyjeździe przeciwko Rakowowi Częstochowa.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz odpowiada na głośny tekst Sport.pl. Mocna polemika. "Dobrze, że się prześlizgnęliśmy"

Wiemy, kiedy ruszy nowy sezon ekstraklasy

W sezonie 2023/2024 mecze ekstraklasy przyniosły wiele niespodzianek. Z pewnością mało kto spodziewał się, że po tytuł sięgnie jeden z wymienionych wyżej zespołów. Tym bardziej wręcz szalonym scenariuszem wydawał ten, w którym zeszłoroczny mistrz - Raków Częstochowa - nie zdoła zająć nawet trzeciego miejsca.

Na przestrzeni całej kampanii wielokrotnie zawodziły drużyny co roku typowane na mistrza Polski, czyli Lech Poznań i Legia Warszawa. Dwa czołowe kluby ekstraklasy zmieniały trenerów w trakcie rozgrywek, co można odczytywać jako porażki dyrektorów sportowych, którzy zatrudniali zwalnianych szkoleniowców. Obecnie na ławce trenerskiej Legii zasiada Goncalo Feio, a w Lechu po fatalnym okresie Mariusza Rumaka niebawem pracę rozpocznie Niels Frederiksen. Za to wielką niespodzianką jest to, że w ostatniej kolejce o utrzymanie powalczy skazywana na spadek Puszcza Niepołomice! Beniaminek w sobotę zmierzy się z Piastem Gliwice, który zakończy zmagania w środku tabeli.

Obecny sezon nie zdążył się jeszcze zakończyć, a już teraz poznaliśmy terminarz przyszłych rozgrywek. Wynika z niego, że pierwsza kolejka sezonu ekstraklasy 2024/2025 rozpocznie się 20 lipca - tydzień po finale mistrzostw Europy. Co ciekawe, runda jesienna zakończy się już na początku grudnia, czyli nieco wcześniej niż dotychczas. - Podobnie jak w poprzednich rozgrywkach, wszystkie kolejki będą rozgrywane w weekendy. Dni w środku tygodnia są przeznaczone na puchary międzynarodowe, krajowe, a wiosną jako terminy rezerwowe - mówi dyrektor operacyjny ekstraklasy Marcin Stefański cytowany przez oficjalną stronę.

Władze ligi poinformowały również o zmianie w regulaminie. Po incydencie z meczu Piast Gliwice - Puszcza Niepołomice z obecnego sezonu zmieniono część przepisów dokańczania spotkań. Od nowego sezonu w przypadku dokańczanego meczu będą mogli wystąpić w nim wszyscy zawodnicy, którzy aktualnie są uprawnieni do rozgrywek. Tak samo sytuacja będzie wyglądała przy spotkaniach przekładanych.

Oto ramowy terminarz ekstraklasy w sezonie 2024/25