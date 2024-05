Transferowy hit, który zatrzęsie ligą?! Papszun już chce go w Rakowie

Od początku nowego sezonu Marek Papszun będzie starym-nowym trenerem Rakowa Częstochowa. Klub spod Jasnej Góry ogłosił w oficjalnym komunikacie, że Papszun podpisał dwuletni kontrakt, ale jest w nim "możliwość odejścia w ściśle określonych sytuacjach". Z medialnych informacji wynika, że Raków sięgnął głęboko do kieszeni, bo Papszun wynegocjował sobie ponad dwukrotnie wyższą pensję w porównaniu do poprzedniego pobytu w Częstochowie - wtedy inkasował 140 tys. złotych miesięcznie. Dodatkowo Raków może wydać nawet osiem mln euro na wzmocnienia podczas letniego okna.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto plany transferowe Jagiellonii

"Papszun dla Rakowa to dziś najlepsza możliwa opcja. I gdy znów pojawiła się okazja, by z niej skorzystać to Michał Świerczewski po prostu to zrobił. Dokonał na dziś optymalnego wyboru" - piszą eksperci na portalu X, odnosząc się do decyzji Rakowa. Powyższe doniesienia zatem sugerują, że transfery Rakowa będą jednym z głównych tematów w mediach latem br. Już pojawiają się pierwsze nazwiska łączone z klubem z Częstochowy.

Przyszły kadrowicz dołączy do Rakowa? Klub wysłał zapytanie do Zagłębia Lubin

O tym szerzej w programie na kanale "Meczyków" opowiadał Tomasz Włodarczyk. Jednym z zawodników, którymi interesuje się Raków, jest Aleksander Bobek z ŁKS-u. Klub wysłał do Łodzi zapytanie o bramkarza, ale w tym przypadku wygląda na to, że Bobek przeniesie się do ligi włoskiej. Tam chętnie widziałyby go u siebie takie kluby, jak Torino, Cagliari czy Monza. Włodarczyk dodaje, że Raków wysłał też zapytanie do Zagłębia Lubin nt. Kacpra Chodyny. "Raków pyta o piłkarzy, których potem można by było sprzedać. Ale Chodyna to prędzej wyjedzie za granicę, niż do Rakowa" - mówi dziennikarz.

Chodyna rozgrywa bardzo dobry sezon w barwach Zagłębia. Skrzydłowy ma siedem goli i dziesięć asyst w 32 meczach. Jego kontrakt z Zagłębiem wygasa w czerwcu przyszłego roku, więc najbliższe okno transferowe jest ostatnią szansą dla lubinian na spieniężenie piłkarza. Warto dodać, że Chodyna ma też znaleźć się w szerokim składzie reprezentacji Polski na czerwcowe mecze z Ukrainą i Turcją. Portal WP SportoweFakty podawał, że jeśli Chodyna pokaże się w nich z dobrej strony, to może otrzymać powołanie na Euro 2024.

Trzecie podejście pod gwiazdę Ekstraklasy. Raków wciąż zainteresowany Exposito

Włodarczyk wspomina także o tym, że Raków może znów powalczyć o Erika Exposito. Tym razem umowa Hiszpana ze Śląskiem Wrocław wygasa z końcem sezonu, więc będzie dostępny bez kwoty odstępnego. Szczególnie sporo plotek w kontekście Exposito i Rakowa pojawiało się zeszłego lata. Teraz jednym z konkurentów Rakowa będzie Legia Warszawa, która oferuje Exposito około 700 tys. euro za sezon. "Wydaje mi się, że ta furtka zagraniczna jest bliższa, bo oferta z Bliskiego Wschodu to 1,3 miliona euro. To prawie dwa razy tyle, co oferuje Legia" - stwierdził dziennikarz.

Exposito trafił do Śląska latem 2019 r. bez kwoty odstępnego z Las Palmas. W tym czasie zagrał 163 mecze we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 57 bramek i zanotował 23 asysty. W tym sezonie Exposito ma 18 goli w Ekstraklasie i z dużym prawdopodobieństwem zostanie najlepszym strzelcem w lidze. Drugi jest Ilja Szkurin ze Stali Mielec, który ma o trzy trafienia mniej od Hiszpana.