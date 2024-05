Marek Papszun podpisał kontrakt! Oficjalny komunikat: Trenerze, witamy

7 maja br. Raków Częstochowa poinformował w oficjalnym komunikacie, że Dawid Szwarga nie będzie trenerem tego zespołu w kolejnym sezonie. Moment ogłoszenia tej decyzji mógł dziwić, bo Raków miał przed sobą trzy mecze do końca sezonu i matematycznie miał szanse na zakończenie rozgrywek na podium Ekstraklasy. - Moje komentarze o timingu tej decyzji byłyby niewłaściwe. Nawet jeśli ktoś z tej łódki dostał sygnał, że za chwilę wysiada, to i tak chce dopłynąć do tego celu z tą drużyną - mówił Szwarga w wywiadzie dla Canal+ Sport.

Po decyzji Rakowa z początku maja br. media pisały o tylko jednym scenariuszu - o powrocie Marka Papszuna, który pozostawał bez pracy od lata zeszłego roku. Wtedy Papszun ogłosił odejście z klubu po zdobyciu mistrzostwa Polski. Mimo że był przymierzany do pracy np. w reprezentacji Polski, to finalnie nie znalazł zatrudnienia. Ostatnie plotki wskazywały na to, że Papszun może zostać nowym szkoleniowcem Ferencvarosu po odejściu Dejana Stankovicia.

Oficjalnie: Marek Papszun znów w Rakowie Częstochowa

Teraz jest już wszystko jasne. Pierwszej pracy poza Polską nie będzie, ponieważ Marek Papszun wraca do Rakowa Częstochowa. O wszystkim klub poinformował opinię publiczną, publikując krótki komunikat w mediach społecznościowych. "Marek Papszun wraca do Rakowa Częstochowa i wraz z początkiem nowego sezonu przejmie funkcję pierwszego trenera. Kontrakt będzie obowiązywał przez najbliższe dwa lata, z możliwością odejścia w ściśle określonych sytuacjach" - czytamy w oświadczeniu klubu.

Raków jednak nie precyzuje, co oznaczają "ściśle określone sytuacje" w kontekście Papszuna. "Dla trenera Papszuna będzie to powrót do miejsca, w którym świętował wielkie sukcesy i stał się legendą klubu, przechodząc imponującą drogę od II ligi do mistrzostwa Polski w 2023 r." - dodaje Raków w oświadczeniu. W poniedziałek o godz. 12:00 odbędzie się konferencja prasowa, na której Papszun, zarząd Rakowa i prezes Michał Świerczewski spotkają się z dziennikarzami.

Warto przypomnieć, że Papszun obejmował Raków w kwietniu 2016 r., gdy zespół był jeszcze w II lidze. Do tej pory wygrał nie tylko mistrzostwo Polski, ale też dwa krajowe Puchary i Superpuchary.

Raków Częstochowa kończy sezon meczem u siebie ze Śląskiem Wrocław. Ten mecz odbędzie się w sobotę 25 maja o godz. 17:30. W najlepszym przypadku Raków może skonczyć sezon na czwartym miejscu. Obecnie znajduje się na szóstej pozycji z 52 punktami i traci punkt do czwartego Lecha Poznań.