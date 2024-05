Media: Piłkarz Legii odchodzi. Zaskakująca oferta. Znamy szczegóły

Kiedy trenerem Legii Warszawa był jeszcze Czesław Michniewicz, Cezary Miszta zazwyczaj był podstawowym bramkarzem. Utalentowany golkiper nie zyskał jednak zaufania u kolejnych szkoleniowców, przez co często lądował na ławce rezerwowych. W tym sezonie ani razu nie zagrał w pierwszej drużynie. Zaliczał tylko pojedyncze mecze w rezerwach. Taki stan rzeczy sprawił, ze w styczniu trafił na wypożyczenie do Rio Ave.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz odpowiada na głośny tekst Sport.pl. Mocna polemika. "Dobrze, że się prześlizgnęliśmy"

Legia bliska sprzedaży kolejnego piłkarza. Portugalczycy chcą skorzystać z okazji

W Portugalii 22-latkowi również nie poszło zbyt dobrze. Kolejny raz przegrywał rywalizację, tym razem z bramkarzami Rio Ave - szczególnie z 33-letnim Jhonatanem Luisem da Siqueirą. Gdyby tego było mało, już w lutym skręcił prawą kostkę i wypadł z gry na kolejne tygodnie. Debiut w portugalskiej lidze Miszta zaliczył dopiero w połowie maja. Jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Z perspektywy czasu można stwierdzić, że było na co czekać!

W ostatniej kolejce jego drużyna mierzyła się z Benficą. Polak rozegrał kapitalne spotkanie. "Świetny mecz Miszty na tle Benfiki. Blisko czystego konta, 9 skutecznych interwencji. Gracz meczu, dzięki niemu Rio Ave ugrało punkt. Szkoda, że to pierwszy i zarazem ostatni mecz w sezonie" - rozpływali się eksperci. Mecz zakończył się remisem 1:1, po tym jak w 93. minucie Costinha wykorzystał rzut karny. Rio Ave finalnie zajęło 11. miejsce, spokojnie utrzymując się w portugalskiej ekstraklasie.

Okazuje się, że władze klubu najwyraźniej przekonały się do polskiego bramkarza, mimo że ten nie grał zbyt wiele. Z informacji przekazanych przez Tomasza Ćwiąkałę wynika, że Miszta niebawem zostanie wykupiony z Legii Warszawa przez Rio Ave. "Rio Ave podjęło decyzję i skorzysta z opcji wykupu Cezarego Miszty. Temat powinien sfinalizować się do końca maja (w klubie dochodzi do przekształceń w związku ze zmianą właściciela). Dobry czas Miszty - najpierw świetny mecz z Benfiką, teraz transfer." - napisał dziennikarz Canal+ Sport. Portugalski klub zapewne patrzy w przyszłość i już teraz chce szykować następcę dla obecnego golkipera.

Na ten moment nie wiadomo, ile Portugalczycy mogliby zapłacić Legii za jej wychowanka. Tamtejsze media wspominają o kwocie oscylującej w granicach miliona euro. "Zawodnik dobrze zaadaptował się w Rio Ave i chce kontynuować grę w tym miejscu. Osiągnięcie porozumienia pomiędzy Portugalczykami a Legią w sprawie transferu definitywnego nie powinno być trudne" - dodaje portal ojogo.pt. Kontrakt Cezarego Miszty z warszawską drużyną obowiązuje do końca czerwca 2025 roku.