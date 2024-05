Burza po decyzji PZPN-u. "Nie będzie w polskiej piłce normalnie"

Przepis o młodzieżowcu do ekstraklasy wszedł w 2019 roku i od tamtej pory w składach najlepszych drużyn w Polsce regularnie pojawiają się zawodnicy do 22. roku życia. Każdy z zespołów musi wypełnić limit 3000 minut tych graczy w całym sezonie, a za ewentualne niedociągnięcia otrzymuje kary. Przez wiele miesięcy dyskutowano o tym, że przepis ma zostać zniesiony, ale finalnie pozostanie w ekstraklasie.

Burza po decyzji PZPN-u. Chodzi o przepis o młodzieżowcu. "Kulesza nie dorośnie"

PZPN głosował w sprawie przepisu 20 maja i finalnie poinformował o podjęciu decyzji w oficjalnym komunikacie. Każdy z klubów ekstraklasy nadal będzie musiał uzbierać aż 3000 minut młodzieżowców w każdym sezonie, a wszelkie braki będą sankcjonowane karami finansowymi.

"Wielu młodych piłkarzy zaistniało i rozwinęło się poprzez grę na wysokim poziomie, co wpłynęło również na liczne sukcesy młodzieżowych reprezentacji. Polski Związek Piłki Nożnej chce podtrzymać te korzystne tendencje dla rozwoju najmłodszych piłkarzy" - czytamy w oświadczeniu federacji.

Wcale nie oznacza to jednak, że wszystkim podoba się podtrzymanie obecnych przepisów. Wielu ekspertów wyraża niechęć do decyzji PZPN-u. "Wygląda to tak, że kluby solidarnie chcą się przepisu pozbyć, Cezary Kulesza im to nawet obiecał w swojej kampanii, ale PZPN-owi najwyraźniej za bardzo spodobało się kasowanie $$$ z tytułu kar" - napisał Tomasz Włodarczyk z Meczyków.

Pod wpisem dziennikarza ostro zareagował także Rafał Gikiewicz. "Nie będzie w polskiej piłce normalnie jak będziemy rozdawać miejsca młodym bez walki" - napisał bramkarz Widzewa Łódź.

Decyzję PZPN-u skomentował także Krzysztof Stanowski, według którego władze federacji kompletnie pokpiły sprawę. "Przepis o młodzieżowcu zostaje. Czy to dobrze, czy źle - nie wiadomo, ponieważ decyzja PZPN nie została poprzedzona jakąkolwiek analizą. Związek nie przedstawił danych, co ten przepis przyniósł, jak zmieniała się liczba młodych zawodników w najwyższych ligach na przestrzeni lat, jaki miało to wpływ na rynek transferowy wewnętrzny i zewnętrzny itd. Po prostu jedni uważają, że przepis jest spoko, inni, że jest kiepski, ale żeby od razu wchodzić w szczegóły - no, komu by się chciało" - pisze właściciel Kanału Zero.

Sprawa nie jest tylko jednomiarowa, co zauważył Marek Wawrzynowski. "Dopóki prezes Kulesza nie dorośnie do tego, by stworzyć solidną podstawę piramidy, dopóty nie będzie dopływu mocnych zawodników do akademii w ilości hurtowej i w perspektywie niewielu zawodników na wysokim poziomie. To jest działanie zespołowe, PZPN, akademie, trenerzy" - napisał dziennikarz "Przeglądu Sportowego".

Na razie Cezary Kulesza oraz inni członkowie zarządu PZPN-u nie skomentowali, dlaczego podjęli taką, a nie inną decyzję. Wiadomo jednak, że 13 głosujących było za utrzymaniem przepisu, dwóch przeciwko a kolejnych dwóch wstrzymało się od głosu.