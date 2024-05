Legia zainteresowana niemieckim objawieniem. Bayern płacił za niego sporą kasę

Czy Legia Warszawa zagra w europejskich pucharach w przyszłym sezonie? Oto jest pytanie. Jeżeli warszawiacy zwyciężą oba pozostałe mecze, niedzielny z Wartą Poznań oraz za tydzień z Zagłębiem Lubin, to zdobędą brązowe medale i przepustkę do eliminacji Ligi Konferencji Europy bez oglądania się na innych. Ale nawet jeżeli tak będzie, zmiany kadrowe w Legii i to spore, są nieuniknione.

Jak zapowiadał dyrektor sportowy Jacek Zieliński, warszawiacy będą mieć całkiem dużo dodatkowych środków na transfery, co poszerza im możliwości. Z Legią już byli łączeni Erik Exposito (Śląsk Wrocław) i Efthymis Koulouris (Pogoń Szczecin). Zwłaszcza temat pierwszego z nich mocno podgrzał atmosferę. Hiszpanowi kończy się kontrakt we Wrocławiu, a to przecież na 99,9% król strzelców tego sezonu. Byłby więc dostępny za darmo, choć jego zarobki byłyby astronomiczne. Mówi się nawet o ponad 600 000 euro za rok gry.

Według najnowszych doniesień, na celowniku Legii znalazł się kolejny zawodnik. Tym razem spoza Polski. Mowa o 25-letnim Janniku Rochelcie. To niemiecki skrzydłowy, który obecnie reprezentuje barwy niemieckiego drugoligowca SV 07 Elversberg. Mimo iż byli beniaminkiem, udało im się spokojnie utrzymać w 2. Bundeslidze. Dziś zagrają jeszcze co prawda z Karlsruhe, ale poniżej 12. miejsca już nie skończą, a mogą wyprzedzić Schalke i zająć dziesiątą lokatę.

Wyraźnie pomógł pokonać... Bayer Leverkusen

Jannik Rochelt przyłożył do tego udanego sezonu niemałą cegiełkę. Mowa bowiem o dorobku składającym się na ten moment z czterech goli i ośmiu asyst. Niemiec potwierdził zatem, że przeskok z 3. Bundesligi na szczebel wyżej nie był mu straszny. Zaś tam grał też świetnie, bo był gwiazdą Elversberga, który wygrał ligę w zeszłym sezonie (37 meczów, 12 goli, 15 asyst). Jednak jeszcze ciekawszą rzecz zrobił wtedy w Pucharze Niemiec. Elversberg wyrzucił bowiem wówczas z niego... Bayer Leverkusen (ten sprzed rządów Xabiego Alonso). Rochelt błysnął wówczas golem i asystą (skończyło się 4:3).

Rochelt w swoim CV ma m.in. Bayern Monachium. Choć grał tylko w barwach drużyny rezerw, doświadczenie zdobyte w Bawarii na pewno mu się przydało. Gigant zapłacił za niego też swego czasu niemałe pieniądze. W 2019 roku na transfer wówczas 21-letniego skrzydłowego zapłacono 75 tysięcy euro.

Rochelt ma według niemieckiego "Sky Sport" kontrakt do czerwca przyszłego roku, ale jest w nim klauzula wykupu opiewająca na 1,5 miliona euro. Nawet jeżeli Legia się na to zdecyduje, będzie mieć konkurencję. O Rochelta pytać miały m.in. Heidenheim czy St. Pauli. Oba zespoły zagrają w Bundeslidze w przyszłym roku.