Rewolucja w Legii. Złożyli ofertę za gwiazdora wartego kilka milionów

Miniony tydzień został zdominowany w mediach przez spekulacji dotyczące sprowadzenia przez Legię nowego napastnika. Kandydatur było kilka - nie wiadomo, czy wszystkie z nich są w ogóle realne i w zasięgu klubu. Okazuje się, że do peletonu nazwisk dołączyło kolejno - tym razem z dalekich Stanów Zjednoczonych.

Kolejny napastnik na celowniku. To reprezentant kraju

"Z informacji TVPSPORT.PL wynika, że Legia jest poważnie zainteresowana piłkarzem ze Stanów Zjednoczonych. To Duncan McGuire, który w obecnym sezonie MLS występuje w barwach Orlando City. 23-letni piłkarz wystąpił w czternastu spotkaniach i zdobył sześć bramek" - pisze dziennikarz wspomnianego portalu Piotr Kamieniecki.

To zawodnik, który w styczniu tego roku zaliczył debiut w reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Zagrał 28 minut w starciu ze Słowenią. Jest rosłą dziewiątką. Mierzy aż 185 centymetrów wzrostu.

McGuire wyceniany jest aż na cztery miliony euro, natomiast jego kontrakt wygasa 31 grudnia tego roku. Być może jego transfer mógłby więc być niższy, niż wskazuje wartość. Według doniesień Kamienieckiego Legia miała już nawet złożyć oficjalną ofertę za Amerykanina. Jego forma w tym sezonie imponuje. Zdobył pięć goli w 11 meczach MLS. W sumie w barwach Orlando City w 51 spotkaniach trafił 21 razy.

Trudno ferować wyroki, czy McGuire rzeczywiście w nowym sezonie przywdzieje trykot z "L" na piersi. Pewne jest to, że latem po zakończeniu wypożyczeń do klubu wrócą trzej piłkarze. To Igor Strzałek (obecnie Stal Mielec), Jordan Majchrzak (Puszcza Niepołomice) i Makana Baku (OFI Kreta). Warszawianie wciąż walczą o awans do europejskich pucharów. Zagrają jeszcze dwa mecze. Najpierw - 19 maja na wyjeździe z Wartą Poznań, a sezon zakończą domowym spotkaniem z Zagłębiem Lubin.