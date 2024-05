Media: Legia chce sprowadzić kolejnego byłego piłkarza. "Temat wraca"

Michał Kopczyński w tym sezonie Ekstraklasy rozegrał pięć spotkań w barwach Warty Poznań. Przez większą część rozgrywek mierzył się jednak z kontuzją nadciągnięcia więzadła w kolanie. 31-latek w przeszłości pięć razy wywalczył z Legią Warszawa mistrzostwo kraju oraz zdobył trzy Puchary Polski.

Michał Kopczyński wróci do Legii!? "Temat wraca"

Pomocnik odszedł z Legii w 2019 roku. Najpierw był zawodnikiem Arki, a później podpisał umowę z Wartą Poznań. Wiele wskazuje na to, że niebawem może wrócić do Warszawy. - Temat transferu do rezerw Legii był już w poprzednim roku, w obecnym wraca - przyznał w rozmowie z Radiem RDC.

- To dla mnie bardzo fajna opcja, lecz myślę, że bardziej na przyszłość. Mogę jeszcze pograć wyżej. Drugi zespół, plus rozpoczęcie ścieżki w strukturach klubu, to na pewno atrakcyjna sprawa. Mam nadzieję, że do tego dojdzie, ale za jakieś dwa lata - dodał piłkarz.

W najbliższy weekend Warta zagra u siebie z Legią. Niewykluczone, że będzie to ostatni mecz Kopczyńskiego w Warcie. - Na 95 procent będzie to dla mnie ostatnie spotkanie domowe w barwach Warty - wyjawił zawodnik, któremu wygasa kontrakt.

Obecnie jego Warta Poznań walczy o utrzymanie w lidze. Pomóc w tym mogą korzystne wyniki w innych spotkaniach. - Liczymy na stratę punków Korony w sobotnim meczu z Ruchem. Miło byłoby podejść do spotkania z Legią jak do piłkarskiego święta w Grodzisku Wielkopolskim, niż jak do rywalizacji o życie, z nożem na gardle, ciągle walcząc o utrzymanie - skomentował.

Warta Poznań w tabeli zajmuje 13. miejsce z dorobkiem 37 punktów. Oprócz meczu z Legią czeka ją jeszcze potyczka z Jagiellonią.