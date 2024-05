Rewolucja w Rakowie. Właściciel planuje coś, co wstrząśnie Ekstraklasą

Trwający sezon nie jest udany dla Rakowa Częstochowa. Po wywalczeniu przed rokiem mistrzostwa Polski, wiele wskazuje na to, że częstochowianie nie dostaną się nawet do europejskich pucharów. To poskutkowało, że po zakończeniu sezonu klub rozstanie się z Dawidem Szwargą. Niewykluczone, że nowym-starym trenerem "Medalików" zostanie Marek Papszun.

Raków Częstochowa chce "podkraść" architekta sukcesów Jagiellonii

Jak się okazuje, zmiana trenera może nie być ostatnią roszadą w zespole spod Jasnej Góry. Według najnowszych informacji Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl, Raków kusi dyrektora sportowego Jagiellonii - Łukasza Masłowskiego. "Słyszymy, że właściciel Michał Świerczewski widziałby Masłowskiego w nowym-starym rozdaniu pod Jasną Górą" - przekazał dziennikarz.

"Jak ustaliliśmy, Masłowski ma w kontrakcie z Jagiellonią zawartą niską klauzulę wykupu. Zdeterminowany nowy pracodawca mógłby go więc łatwo wykupić, gdyby ten był chętny do podjęcia współpracy" - czytamy na portalu.

Masłowski pracuje w Białymstoku od 2022 roku i to on odpowiada za transfery do klubu. Sprowadził do "Jagi" piłkarzy, którzy dziś stanowią o sile drużyny. Wcześniej był dyrektorem sportowym Widzewa Łódź. W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że Masłowski mógłby wrócić do "Serca Łodzi". Ostateczną decyzję dotyczącą przyszłości dyrektor sportowy "Jagi" ma podjąć po zakończeniu sezonu.

"Masłowski na razie nie podejmuje rozmów. Skupia się na finiszu rozgrywek w Ekstraklasie. Trudno więc przewidzieć, czy skusiłby się na ewentualną, oficjalną propozycję" - czytamy na "Meczykach".

Na dwie kolejki przed końcem rozgrywek Ekstraklasy liderem tabeli jest mająca dwa punkty przewagi nad Śląskiem Jagiellonia Białystok. Z kolei Raków plasuje się na szóstym miejscu, jednak do podium traci tylko punkt.