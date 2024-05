Legia Warszawa ma za sobą bardzo nieudany sezon. Dwie kolejki przed zakończeniem rozgrywek wiadomo już, że już w trzecim sezonie z rzędu nie zdobędzie mistrzostwa Polski. Warszawianie mają też marne szanse na wicemistrzostwo, bo tracą do zajmującego drugie miejsce - Śląska Wrocław cztery punkty. W efekcie Legia walczy już tylko o podium i możliwość gry w europejskich pucharach. W tym momencie jest trzecia i ma punkt więcej od aż trzech drużyn: Górnika Zabrze, Lecha Poznań i Rakowa Częstochowa.

Legia idzie na całość. Nawet milion euro na stole

Nawet zajęcie miejsca na podium nie zmieni faktu, że w drużynie potrzebne są zmiany, by znów mogła walczyć o mistrzostwo Polski. Wzmocnienia są niezbędne niemal na każdej pozycji - w obronie, pomocy i ataku. W tej ostatniej formacji w przyszłym sezonie mają grać Marc Gual i Blaz Kramer. Raczej odejdzie bowiem Thomas Pekhart, który dostał kilka atrakcyjnych, zagranicznych ofert.

Portal Weszło poinformował kilka dni temu, że na szczycie listy życzeń Jacka Zielińskiego, dyrektora sportowego Legii Warszawa jest lider klasyfikacji strzelców ekstraklasy - Erik Exposito. Jego kontrakt ze Śląskiem Wrocław wygasa w czerwcu tego roku i wszystko wskazuje na to, że nie zostanie przedłużony. -"Plan stołecznego klubu jest szalony, ale niekoniecznie niemożliwy do zrealizowania" - można było przeczytać. Exposito ma jednak duże wymagania finansowe. Być może miałby nawet zarabiać więcej niż Josue, który inkasuje w stolicy ok. 600 tys. euro.

Działacze Legii Warszawa mogą wydać wielkie pieniądze, by tylko pozyskać Exposito. - Stołeczni mają pokaźną ofertę dla Erika Exposito ze Śląska Wrocław - ujawnił Tomasz Włodarczyk w programie "Z tego, co słyszę" - czytamy na Meczyki.pl.

- Zieliński wysyła jasny sygnał, że wreszcie ma do dyspozycji poważne pieniądze. Słyszałem, że to może być nawet ponad 3 mln euro, jeśli będzie na podium i wejdzie do gry o europejskie puchary - dodał Włodarczyk i zdradził, że władze Legii Warszawa wysłali już Exposito ofertę w wysokości 700 tys. euro za sezon. - To więcej niż do tej pory miał Josue. Trzeba doliczyć do tego podpis, może się to zakręcić wokół miliona euro - podkreślił.

Exposito w tym sezonie zagrał w 32 spotkaniach, zdobył 18 goli i miał pięć asyst. W sumie dla klubu z Wrocławia wystąpił aż 162 razy, a jego bilans to: 57 bramek i 23 asysty.

Legia o obronę miejsca na podium w ekstraklasie walczyć będzie jeszcze w meczach: wyjazdowym z Wartą Poznań (19 maja, godz. 15) i przed własną z Zagłębiem Lubin (25 maja, godz. 17.30).