Zapadła ostateczna decyzja ws. Lechii Gdańsk w Ekstraklasie. PZPN ogłasza

Pierwotna decyzja komisji wywołała zamieszanie w Gdańsku. Klub w komunikacie przyznał, że chodzi o zaległości finansowe wobec Mario Malocy i Davida Steca oraz agencji menadżerskiej Artura Wolskiego. Lechia mogła się odwołać od tej decyzji, ale żeby uzyskać licencję, musiała spłacić wszystkie zobowiązania.

Lechia zagra w ekstraklasie. Jest decyzja komisji odwoławczej

Ich dokładna suma nie została podana do publicznej wiadomości. Według doniesień "Interii" chodziło o kwotę w wysokości przynajmniej 700 tysięcy złotych. Lechia zapłaciła te zaległości już 10 maja. "Z przyjemnością informujemy, że nasz klub dokonał dziś po południu wszystkich wymaganych przez PZPN płatności" - brzmiał komunikat.

W takim wypadku pozostało już tylko czekać na zmianę pierwotnej decyzji. W piątek 17 maja na stronie PZPN pojawiła się oficjalna informacja w sprawie odwołania złożonego przez Lechię.

"Komisja postanowiła przyznać klubowi Lechia Gdańsk licencję upoważniającą klub do uczestnictwa w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2024/2025 z nadzorem finansowym oraz nałożyć na klub środek kontroli w postaci obowiązku zapłaty kwoty 60 000 zł za naruszenie kryterium F.04 Podręcznika Licencyjnego" - czytamy na stronie federacji.

To oznacza, że gdańszczanie już w całkowitym spokoju mogą szykować się do zbliżających się derbów Trójmiasta. Mecz Lechia Gdańsk - Arka Gdynia to spotkanie o mistrzostwo I ligi - wystarczy, że gospodarze wygrają ten mecz, żeby tytuł trafił w ich ręce. Najważniejszy cel - awans - udało im się już jednak osiągnąć. O dużo większą stawkę grają goście, którzy wciąż nie są pewni promocji do ekstraklasy. Jeżeli Arka przegra z Lechią, a GKS Katowice wygra swój mecz, to obie te drużyny zagrają bezpośredni mecz o awans w ostatniej kolejce.