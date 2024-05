W Legii już nawet się nie łudzą. Feio wylał kubeł zimnej wody. "Nie uda się"

Do tej pory Goncalo Feio poprowadził Legię w pięciu spotkaniach. Bilans? Jedna porażka - 0:3 z Radomiakiem Radom - dwa remisy - z Rakowem Częstochowa (1:1) i Śląskiem Wrocław (0:0) oraz dwa zwycięstwa - ze Stalą Mielec (3:1) i Lechem Poznań (2:1). Dramatu nie ma, ale wyraźnej poprawy w grze w stosunku do kadencji Kosty Runjaicia również nie było widać.

Legia nie ma już szans na mistrzostwo. Feio zapowiada walkę o drugie miejsce

Takie wyniki sprawiły, że Legia straciła już szanse na mistrzowski tytuł. Mało prawdopodobne wydaje się też zajęcie drugiego miejsca, do którego obecnie stołeczny klub traci aż cztery punkty. Absolutnym celem minimum dla tak utytułowanego klubu jest udział w europejskich pucharach, ale o gwarantujące grę w kwalifikacjach trzecie miejsce na dwie kolejki przed końcem walczy aż pięć klubów! Goncalo Feio tym się jednak nie zadowoli i wciąż zapowiada walkę o wicemistrzostwo.

- Przyszedłem tutaj, wierząc, że mistrzostwo Polski naprawdę jest możliwe. I to jeszcze w tym sezonie. Niestety, nie uda się zdobyć tytułu, więc jestem pierwszy, który zdaje sobie sprawę, że nie dałem drużynie odpowiedniego impulsu. Ale się nie poddajemy. Teraz celem jest drugie miejsce. Wygrana w Poznaniu będzie miała znaczenie tylko pod warunkiem, że teraz pokonamy Wartę, a potem Zagłębie. Pracujemy od meczu do meczu, nie patrzymy za siebie ani nie wybiegamy w przyszłość. Liczy się tu i teraz - powiedział w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet. Następnie dodał też, że on i drużyna zrobią wszystko, żeby w kolejnym sezonie Legia grała w europejskich pucharach.

Żeby zająć drugie miejsce, Legia musi liczyć na wpadki Śląska Wrocław i wygrać najbliższe mecze z Wartą Poznań i Zagłębiem Lubin. Tym samym na koniec sezonu wygrałaby trzy mecze z rzędu - to sztuka, której w obecnych rozgrywkach nie udało jej się dokonać ani razu.

Feio nie udaje skromnego. "Uważam się za odpowiedniego człowieka na tym stanowisku"

Goncalo Feio podsumował też pierwszy miesiąc w roli trenera Legii. - Jestem szczęśliwym człowiekiem, będąc tutaj. Wiele poświęciłem, ciężko pracowałem, by znaleźć się w tym miejscu, dlatego każdego dnia staram się czerpać z tej pracy maksimum. W trudnych momentach koncentruję się na tym, by wszyscy dookoła mnie czuli się dobrze, czuli, że się rozwijają, ale czuli też wymagania i zobowiązania. Najpierw wymagam jednak od siebie. Nieskromnie powiem, że uważam się za odpowiedniego człowieka na tym stanowisku, znam specyfikę pracy w Legii, wiem, co to znaczy prowadzić ten zespół, i wszystko, co mam, zostawiam tutaj - przyznał.

W 33. kolejce ekstraklasy Legia zagra na wyjeździe z Wartą Poznań. Ten mecz odbędzie się w niedzielę 19 maja o godzinie 15:00. Goncalo Feio już przed meczem będzie wiedział, czy cel, jaki wyznaczył - drugie miejsce - Legia będzie miała szansę zrealizować, bo w sobotę Śląsk Wrocław zagra z Radomiakiem. Jeżeli wrocławianie wygrają, to stołeczny klub będzie mógł zająć co najwyżej trzecie miejsce.