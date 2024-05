Przełom ws. sprzedaży Górnika Zabrze! Oto kandydat. Podolski jest na "tak"

Temat zarządzania piłkarskim Górnikiem Zabrze ciągnie się nieustannie od wielu lat. Teraz jednak może wreszcie dojść do przełomu w całej sprawie, a mianowicie sprzedaży prywatnemu inwestorowi. Jak podaje "Dziennik Zachodni", pojawił się zdecydowany faworyt do zakupienia klubu, którego popiera także Lukas Podolski. Nowe władze miasta Zabrze mają być mocno zdeterminowane, by doszło do transakcji.

Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl