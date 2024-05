Sensacyjne wieści ws. niewypału Rakowa. Jest chętny. I to jaki!

Raków Częstochowa po zdobyciu mistrzostwa Polski chciał się wzmocnić przed rywalizacją w europejskich pucharach. Do drużyny sprowadzono Johna Yeboaha, Ante Crnaca czy właśnie Sonny'ego Kittela. Niemiec doskonale przywitał się z polską publicznością i już w pierwszym meczu trafił do siatki w II rundzie el. LM z Karabachem. Od tamtej pory było już jednak gorzej, a poza tym golem dołożył tylko trzy bramki w ekstraklasie.

Sonny Kittel może wrócić do Niemiec. "Czy ponownie go zaatakują"

Kittel nie dostawał zbyt dużej liczby minut, dlatego postanowiono go w zimie wypożyczyć do australijskiego Western Sydney Wanderers. - Myślę, że jestem w dobrym wieku, w dobrym momencie swojej kariery i staram się to pokazać. W Rakowie nie mogłem tego zrobić. (...) Czuję się dobrze i chcę przekazać moje doświadczenie młodszym zawodnikom i zespołowi, aby mu pomóc - mówił po podpisaniu kontraktu.

Ale nie pomógł, gdyż rozegrał tylko 10 spotkań, w których zanotował jedno trafienie. Portal WESTSYDFAN podał w marcu, że władze klubu nie są zadowolone z jego gry, dlatego wszystko wskazuje na to, że po sezonie wróci do Rakowa. Nowe informacje przekazał za to portal Neue Presse. "Czy Hannover 96 ponownie zaatakuje Sonny'ego Kittela?" - czytamy. Dyrektor sportowy Marcus Mann planuje gruntowne zmiany w zespole, a zawodnik mógłby być ciekawym wzmocnieniem ze względu na swoje doświadczenie na zapleczu Bundesligi.

To nie pierwszy raz, kiedy o piłkarzu jest głośno w kontekście przenosin do Hannoveru. Przed rozpoczęciem obecnego sezonu mocno zabiegał o niego Stefan Leitl. Mimo że piłkarz wówczas wybrał ofertę Rakowa, to szkoleniowiec wciąż chętnie widziałby go w zespole, zwłaszcza że pamięta jego występy zwłaszcza w HSV czy wcześniej FC Ingolstadt. Niebawem dowiemy się, co z tego wyniknie, ponieważ Niemiec z końcem czerwca wróci do Częstochowy. Choć jego kontrakt wygasa dopiero za dwa lata, to może uda mu się wcześniej "uciec".

Przed ostatnią kolejką ligową Hannover 96 zajmuje szóste miejsce w tabeli drugiej Bundesligi z dorobkiem 52 pkt. Awans zapewniły już sobie St. Pauli oraz Kiel, natomiast Fortuna Dusseldorf powalczy o promocję w barażach. Na ten moment jej rywalem byłby Union Berlin, ale wszystko rozstrzygnie się w ostatniej serii gier.