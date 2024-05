To będzie rewolucja. Kontrowersyjne przepisy dzielą Ekstraklasę

W grudniu 2018 r. PZPN przegłosował uchwałę w sprawie przepisu o młodzieżowcu. Od 2019 r. każdy klub ekstraklasy miał obowiązek wystawiać w meczu ligowym co najmniej jednego zawodnika, który ma polskie obywatelstwo i w roku zakończenia rozgrywek kończy maksymalnie 22 lata. Regulacja ta od początku budziła spore kontrowersje.

"Główne argumenty to: sztuczność przepisu, brak kierowania się naturalną drogą rozwoju młodego gracza, gra nie za poziom sportowy, tylko metrykę, pompowanie rynkowych cen i kontraktów młodzieżowców. Efektem ubocznym przepisu jak usłyszeliśmy, są też czasem niesnaski w drużynie, wywołane koniecznością rezygnacji z gry zawodnika lepszego na rzecz młodszego. Argumenty związku za przepisem to w skrócie: promowanie w lidze polskich piłkarzy, presja na kluby by szkoliły młodych, pośrednie wpłynięcie na inwestowanie w akademię i dostarczenie wartościowych zawodników do reprezentacji Polski" - pisał Kacper Sosnowski ze Sport.pl w momencie, gdy zmieniano przepisy. Dwa lata temu zdecydowano, że nie będzie obowiązku wystawiania młodzieżowca. Zamiast tego ustalono limit 3000 minut, jaki będą musieli rozegrać młodzieżowcy, aby klub nie musiał płacić kary finansowej. Teraz zapowiada się na kolejne zmiany.

Media: Rewolucja w przepisach dotyczących młodzieżowców. Najwięksi mogą wiele zyskać

Dominik Wardzichowski ze Sport.pl poinformował, że 20 maja PZPN podejmie decyzję co do kształtu przepisu o młodzieżowcu w kolejnym sezonie ekstraklasy. Aby usprawnić proces, federacja powołała specjalną grupę roboczą, która miała wypracować z klubami ustalenia w tej sprawie.

Efekty prac tej grupy ujawnił Polsat Sport. "Opracowywany projekt dotyczy tylko klubów ekstraklasy i zakłada, że nie ma już żadnego obowiązku korzystania z młodych piłkarzy" - przekazano. Poza tym znaczące zmiany zajdą w Pro Junior System.

"Od nowego sezonu młodzieżowcami będą gracze urodzeni w 2004 r. i młodsi. Każda ich minuta na boisku to jeden punkt w klasyfikacji ogólnej przy założeniu, że zagrają co najmniej 270 minut oraz pięć meczów. Liczbę minut razy trzy (obecnie jest razy dwa) mnożyć się będzie w przypadku wychowanków, czyli graczy obecnych w danym klubie od trzech lat. Co więcej, kluby, które zdecydują się wypożyczyć swoich młodych graczy do innych drużyn na poziom ekstraklasy, I ligi i II ligi, dostaną bonus 0,5 punktu za każdą rozegraną przez nich minutę" - czytamy. Taki system ma premiować przede wszystkim duże akademie. Te od dawna sprowadzają do siebie wielu utalentowanych graczy, z których spora część ma potem problem, aby przebić się do seniorskich zespołów. A szans na grę szukają m.in. na wypożyczeniach.

W nadchodzących rozgrywkach dodatkową motywacją dla ekstraklasowiczów ma być zwiększenie puli nagród w PJS. Obecnie jest to 10 mln zł (do podziału), lecz od przyszłego sezonu zostaną tam dodane pieniądze wypłacane przez UEFA z tytułu mechanizmu solidarnościowego za występy w europejskich pucharach. Dzięki temu pula nagród może wzrosnąć nawet do 20 mln zł (dokładna suma będzie zależna od wyników polskich klubów w Europie).

Legia Warszawa forsowała zmiany w przepisach dotyczących młodych piłkarzy

Klubem, który najmocniej miał forsować takie zmiany, była Legia Warszawa. Aby zrozumieć, dlaczego, wystarczy spojrzeć na jej sytuację w tym sezonie. Na pewno nie wypełni ona limitu minut dla młodzieżowców w ekstraklasie, przez co zapłaci dotkliwą karę finansową. Jednocześnie wielu jej młodych graczy jest wypożyczonych do klubów z niższych lig - w kontekście PJS obecnie nic na tym nie zyskuje, po ewentualnych zmianach będzie zupełnie inaczej.

Ponadto warszawianie początkowo próbowali przeforsować zmianę, aby przepis o młodzieżowcu obejmował również piłkarzy bez polskiego obywatelstwa. To dlatego, że zaczęli sprowadzać do swojej akademii utalentowanych obcokrajowców. Jednak na razie nic w tej kwestii się nie zmieni i wyłącznie zawodnicy z polskim paszportem będą uznawani za młodzieżowców.

Dwugłos ws. zmiany przepisów. Wiceprezes PZPN popiera "przymus stawiania na młodych"

Zdania w sprawie ewentualnych zmian w przepisach są podzielone i nikt nie chce komentować ich pod nazwiskiem. Jak to zwykle bywa, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. - Już możemy przyjąć, że nowe Pro Junior System wygrała Legia czy Lech, bo mają najwięcej wypożyczonych ludzi i sporą liczbę wychowanków, prowadząc tak szeroki skauting - powiedział Polsatowi Sport przedstawiciel jednego z klubów ze środka tabeli ekstraklasy.

Również w zespole roboczym zdania są podzielone. Wiadomo natomiast, że zwolennikiem "przymusu stawiania na młodych" jest Maciej Mateńko, wiceprezes PZPN ds. szkolenia - jego zdaniem przynosi to wymierne korzyści. Mateńko jest też członkiem zarządu federacji, który 20 maja zagłosuje nad proponowanymi zmianami w przepisach.