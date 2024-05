Oficjalnie. Kolejny klub ekstraklasy podjął decyzję ws. swojego trenera

Aleksandar Vuković trenerem Piasta Gliwice jest od 27 października 2022 r. Serb zastąpił na stanowisku Waldemara Fornalika, który w ostatnim spotkaniu w klubie przegrał u siebie z Radomiakiem Radom 1:2. I nie była to jednorazowa wpadka Piasta w tamtym czasie.

Po 14 kolejkach poprzedniego sezonu ekstraklasy gliwiczanie zajmowali dopiero 16. miejsce w tabeli z zaledwie 12 punktami na koncie. Piast wyprzedzał jedynie Koronę Kielce oraz Miedź Legnica, która ostatecznie zleciała z ligi.

Vuković miał uchronić gliwiczan przed takim losem. Miał i uchronił. Chociaż Serb wygrał tylko jeden z pierwszych sześciu meczów w klubie, to ostatecznie i tak wykonał fenomenalną pracę. W 2023 r. Vuković zaliczył serię aż 13 meczów z rzędu w lidze bez porażki.

Od momentu, w którym Serb objął Piasta, do końca sezonu drużyna zdobyła aż 41 punktów w 20 meczach. Tyle samo uzyskała Legia Warszawa, a tylko dwa mniej mistrz Polski, Raków Częstochowa. Tak dobre statystyki sprawiły, że Piast zakończył sezon na piątym miejscu w tabeli.

Te rozgrywki nie są aż tak dobre, bo gliwiczanie zajmują dziewiąte miejsce w ekstraklasie. Kolejny raz Piast ma jednak świetny koniec sezonu. W ostatnich pięciu spotkaniach ligowych drużyna Vukovicia zdobyła aż 13 punktów. - To obecnie najlepszy trener w lidze - tak o Serbie wypowiedział się obrońca Piasta, Jakub Czerwiński.

Vuković przedłużył kontrakt z Piastem

Pracą Vukovicia doceniły też władze Piasta. We wtorek klub poinformował o przedłużeniu umowy trenera. Dotychczasowy kontrakt kończył się wraz z końcem tego sezonu. Nowa umowa wiąże Vukovicia z Piastem do czerwca 2025 r.

- Cieszę się, że będziemy kontynuować współpracę. Jestem w Gliwicach na tyle długo, że potrafię docenić nie tylko klub, ale też ludzi, z którymi współpracuję na co dzień. Jestem bardzo zadowolony z tej współpracy i cieszę się, że będzie ona trwałą nadal. Liczę, że ta przyszłość będzie dla nas udana - powiedział Serb.

- Zdecydowaliśmy się na przedłużenie umowy Vukovicia, ponieważ jest on świetnym trenerem, który w prowadzeniu drużyny dba o najmniejsze szczegóły. Pod jego skrzydłami można zauważyć progres u wielu piłkarzy i wierzymy w to, że zespół będzie cały czas się rozwijał. "Vuko" ma świetny kontakt z zawodnikami, którzy darzą go dużym szacunkiem - dodał Bogdan Wilk, dyrektor sportowy Piasta Gliwice.

Vuković jako pierwszy trener pracował wcześniej jedynie w Legii Warszawa. W Gliwicach wykonuje jednak świetną robotę. W historii klubu minimalnie lepszą średnią punktu na mecz miał jedynie Radoslav Latal (1,65). Vuković na razie ma średnią 1,64 punktu na mecz. Mniej zdobywali Fornalik (1,53) czy Marcin Brosz (1,49).

W dwóch ostatnich spotkaniach tego sezonu Piast najpierw podejmie Jagiellonię Białystok, a potem zagra na wyjeździe z Puszczą Niepołomice.