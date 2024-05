Nowy trener Lecha już jest w Poznaniu! "Kompletny reset"

Trwający sezon nie jest udany dla Lecha Poznań. Klub z Wielkopolski nie wywalczył awansu do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy po przegranym 3:4 dwumeczu ze Spartakiem Trnawa w III rundzie. Poza tym Lech odpadł z Pucharu Polski w ćwierćfinale. Wciąż jednak ma szansę znaleźć się na ligowym podium, bo traci punkt do trzeciej Legii Warszawa. Ostatni hit między Lechem a Legią zakończył się wygraną 2:1 Legii po golach samobójczych Mihy Blazicia i Bartosza Salamona.

Od połowy grudnia zeszłego roku trenerem Lecha jest Mariusz Rumak, który zastąpił zwolnionego Johna van den Broma. Rumak nie osiąga jednak najlepszych wyników, o czym świadczy fakt, że wygrał zaledwie pięć z czternastu meczów od objęcia posady. Pewne jest, że Lech będzie miał nowego szkoleniowca od kolejnego sezonu.

Portal meczyki.pl podawał 8 maja br., że wybór władz Lecha padł na Nielsa Frederiksena. Duńczyk pozostawał bez pracy od listopada 2022 r., a w latach 2019-2022 prowadził Brondby IF, gdzie piłkarzem był Kamil Wilczek. W sezonie 20/21 zdołał zdobyć mistrzostwo Danii. Wcześniej Frederiksen odpowiadał za kadry młodzieżowe Danii, a także był trenerem Esbjerga od 2013 do 2015 r. "Formalności są dogadane. 53-letni Duńczyk przygotowuje się już do pracy w Poznaniu" - mogliśmy przeczytać w serwisie X. Teraz są nowe wieści ws. tego trenera.

Nowe wieści ws. trenera Lecha. Jest już w Poznaniu

Portal meczyki.pl donosi, że Frederiksen pojawi się we wtorek w Poznaniu po to, by dopełnić formalności związane z objęciem Lecha od początku nowego sezonu. Tego dnia rozpocznie się także planowanie przebudowy zespołu czy okresu przygotowawczego Lecha. "Frederiksen ma co analizować w nowym miejscu pracy. Na niedzielny mecz, jeszcze z poziomu kanapy, musiał patrzeć z trwogą. Lech jest do kompletnego resetu: personalnego i mentalnego. Zespół jest do przebudowy, a szatnia do posprzątania" - czytamy w artykule.

Takie wieści oznaczają, że Rumak nie straci pracy przed końcem sezonu i poprowadzi Lecha w meczach z Widzewem Łódź (19.05) i Koroną Kielce (25.05). Aby Lech zakończył sezon na podium, musi liczyć na to, że Legia Warszawa i Górnik Zabrze nie wygrają dwóch ostatnich meczów w sezonie, a jednocześnie sam nie może się potknąć.

"Lech w rok zakopał się w głębokich problemach. Jeśli nie zapewni sobie miejsca gwarantującego grę w eliminacjach do europejskich pucharów, a na to się zanosi, zrobi wielki krok w tył" - dodają "Meczyki".

Frederiksen będzie ósmym zagranicznym trenerem Lecha w XXI wieku. Wcześniej w klubie ze stolicy Wielkopolski pracował Adolf Pinter z Austrii (2000), Bohumil Panik i Libor Pala z Czech (obaj w 2003), Jose Mari Bakero z Hiszpanii (2010-2012), Nenad Bjelica z Chorwacji (2016-2018), Ivan Djurdjević z Serbii (2018) oraz John van den Brom z Holandii (2022-2023).