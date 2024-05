Piłkarskie jaja w Ekstraklasie. Biegł sam przez pół boiska i... stał się viralem [WIDEO]

Rafał Wolski w ostatnim czasie nie jest w najlepszej dyspozycji. W ostatnich czternastu meczach Radomiaka Radom nie zdobył ani jednej bramki. Szansę na przełamanie i wyjście z kryzysu miał w poniedziałek o godzinie 19:00. Tego dnia jego Radomiak Radom zmierzył się u siebie ze spadkowiczem -Ruchem Chorzów - w ostatnim meczu 32. kolejki Ekstraklasy.

Rafał Wolski zawiódł. Koszmarne pudło piłkarza Radomiaka Radom

Rafał Wolski rozpoczął to starcie w pierwszej połowie, ale niestety znów rozczarował. Polak spędził na boisku 74. minuty, po czym został zmieniony przez Brazylijczyka Leandro. Jeszcze w pierwszej połowie popisał się fatalnym pudłem. W 13. minucie (przy stanie 0:0) Juliusz Letniowski poślizgnął się na środku boiska. Kilkadziesiąt metrów przebiegł Rafał Wolski, ale gdy już znalazł się w polu karnym, to przy próbie strzału poślizgnął się i nie trafił czysto w piłkę. Zmarnowana szansa Polaka szybko obiegła media społecznościowe. "To Wolski zrobił sobie joga bonito" - napisał Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl.

Reakcja Wolskiego po tym pudle mówiła sama ze siebie. Pomocnik Radomiaka Radom tylko potem złapał się za głowę. "I szansa niewykorzystana, nie ma bramki" - krzyczeli z niedowierzaniem komentatorzy Canal+ Sport.

Pudło Wolskiego okazało się brzemienne w skutkach. W drugiej połowie Radomiak Radom zagrał bardzo słabo i stracił dwa gole. Na listę strzelców po stronie Ruchu Chorzów wpisali się Bartłomiej Barański i Adam Vlkanova.

Wynik spotkania w Radomiu nie zmienia pozycji obu zespołów w tabeli, ale Radomiak wciąż nie jest pewny utrzymania na dwie kolejki przed końcem sezonu. Ruch zaliczył trzecie kolejne zwycięstwo w lidze. Do końca sezonu pozostały dwie kolejki. Radomiak Radom zmierzy się jeszcze ze Śląskiem Wrocław (18.05, godz. 17:30) i Widzewem Łódź (25.05, godz. 17:30), zaś Ruch z Koroną Kielce (18.05, godz. 15:00) i Cracovią(25.05, godz. 17:30.