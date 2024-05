Znamy nominacje do nagród w Ekstraklasie. To pokazuje skalę klęski Legii i Lecha

Zostały tylko dwie kolejki do końca sezonu w Ekstraklasie i jest już coraz mniej niewiadomych. Do I ligi spadnie ŁKS i Ruch Chorzów, a walka o mistrzostwo Polski rozstrzygnie się między Jagiellonią Białystok a Śląskiem Wrocław. Drużyny zajmujące miejsca 3-7 (Legia Warszawa, Górnik Zabrze, Lech Poznań, Raków Częstochowa, Pogoń Szczecin) będą walczyć o miejsce na podium i awans do europejskich pucharów. Z kolei w walkę o utrzymanie zamieszane są takie zespoły, jak Radomiak Radom, Warta Poznań, Puszcza Niepołomice, Cracovia i Korona Kielce.

Znamy nominacje w Ekstraklasie. Wyraźna przewaga Jagiellonii Białystok

W poniedziałek kilkudziesięciu dziennikarzy sportowych z całej Polski dokonało wyboru nominacji do konkretnych kategorii przed Galą Ekstraklasy. Specjalna kapituła, która zebrała się w siedzibie Canal+, wybrała po pięciu nominowanych do pięciu kategorii. Jej wybory prezentują się następująco:

Trener sezonu: Kamil Kiereś (Stal Mielec), Jacek Magiera (Śląsk Wrocław), Adrian Siemieniec (Jagiellonia Białystok), Tomasz Tułacz (Puszcza Niepołomice), Jan Urban (Górnik Zabrze),

Zdecydowanie największa liczba nominacji trafiła do Jagiellonii Białystok (9). W dalszej kolejności jest Śląsk Wrocław (4), Stal Mielec, Górnik Zabrze (po 3), Puszcza Niepołomice, Pogoń Szczecin (po 2) oraz Legia Warszawa (1). Zwycięzców poszczególnych kategorii poznamy 27 maja podczas ligowej gali. Jak co roku, piłkarza sezonu wybiorą zawodnicy.

Poruszenie po ogłoszeniu nominacji. Zwrócono uwagę na konkretną statystykę

Jak nietrudno się domyślić, nominacje do tych kategorii wywołały spore poruszenie wśród internautów, kibiców konkretnych drużyn, a także wśród dziennikarzy. "W zasadzie trudno się przyczepić. Może za Sacka poszukałbym kogoś innego, bo trochę śmieszne, że defensywa gorsza od Korony Kielce ma aż trzech przedstawicieli" - pisał Filip Modrzejewski, dziennikarz Sport.pl.

"Melduję wykonanie zadania. A tak poważnie - cała kapituła w głosowaniu bardzo ładnie doceniła Jagiellonię. Nawet więcej nominacji, niż się spodziewałem. Mi osobiście brakuje Nahuela w pomocnikach. Reszta tak, jak głosowałem" - dodał Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl, który brał udział w głosowaniu i był częścią wspomnianej kapituły.

Poniżej cytujemy część wpisów po publikacji nominacji przez oficjalny profil Ekstraklasy na X-ie:

"Najlepsza obrona sezonu: Jeden nominowany obrońca. Defensywa, która po 32 kolejkach straciła więcej bramek niż Korona Kielce z miejsca spadkowego: trzy nominacje",

"Śląsk ma najlepszą obronę w lidze, a w nominowanych jest trzech zawodników Jagi, która straciła 44 bramki, o 14 więcej niż Śląsk. Więcej goli stracili jedynie: ŁKS, Ruch, Puszcza, Radomiak, Stal i Zagłębie",

"Stal Mielec ma więcej nominowanych do nagród niż Lech, Legia i Rakow (pucharowicze z tego sezonu) razem wzięci"

"Piast stracił jedenaście goli mniej od Jagiellonii, a to ona ma trzech obrońców w nominacjach"

"Jedyny piłkarz Legii nominowany do nagrody, w nagrodę nie przedłużamy z nim kontraktu. Mądrze!".

Ostatnia kolejka Ekstraklasy odbędzie się 25 maja. Wszystkie mecze rozpoczną się o godz. 17:30.