Borek zrównał piłkarza Lecha z ziemią. "Gówniarz nie rozumie tego"

Lech Poznań przegrał 1:2 z Legią Warszawa, pomimo iż strzelił w tym meczu trzy gole. Problem w tym, że dwa z nich do własnej bramki. Konkretnie robili to obaj środkowi obrońcy - Bartosz Salamon i Miha Blazić. Jednak po starciu najgoręcej było przez zachowanie gracza "Kolejorza" Kristoffera Velde.

Velde wyżył się na kamerzyście

Norweski skrzydłowy zachował się bowiem w sposób karygodny i po prostu chamski. Velde rozegrał naprawdę słaby mecz i w 67. minucie zmienił go Nika Kvekveskiri. Po zejściu rozwścieczony zawodnik postanowił wyżyć się na Bogu ducha winnym operatorze kamery idącym blisko niego. Norweg wydarł się na niego, krzycząc "f**k off", co w tłumaczeniu na polski znaczy po prostu "sp****alaj".

Mateusz Borek ostro o Velde. "Może udawać poważnego piłkarza"

Eksperci, dziennikarze i kibice nie pozostawili na zawodniku suchej nitki. Szczególnie brutalny w swej ocenie był Mateusz Borek. W programie "Moc Futbolu" na "Kanale Sportowym" dziennikarz bardzo ostro określił to, co zrobił Velde.

- Wstrząsnęło to mną. To było poniżej krytyki. Wystawił sobie sam świadectwo. Ten gówniarz nie rozumie tego, że ta stacja dokłada się do jego pensji. Dzięki temu on może udawać poważnego piłkarza. Bo poważna piłka go nie chce. Przyjechał do Polski, robi za gwiazdora, farbuje sobie włosy na blond. Jak widzę takie zachowania, to zastanawiam się, o co chodzi - stwierdził Mateusz Borek.

Współzałożyciel "Kanału Sportowego" domaga się również reakcji ze strony samego klubu, jasno podkreślając, że na takie zachowania nie może być miejsca. - Chcę usłyszeć, jakie jest stanowisko Lecha Poznań. Dawno nie widziałem takiej sytuacji. Jeśli wspólnie, jako polska piłka, będziemy to akceptować, to nie dojdziemy donikąd - podsumował Borek.

Zwycięstwo Legii z Lechem dało jej awans na trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem 53 pkt. Za to poznaniacy są obecnie na piątej pozycji i mają punkt mniej od swych pogromców. W następnej kolejce Legia jedzie na wyjazdowy mecz z Wartą Poznań, a Lech do Łodzi zmierzyć się z Widzewem.