Boniek wypalił o zawodniku Legii. "Czy mogę zadać jedno pytanie?"

Już pierwszy kwadrans hitowego starcia Lech - Legia w Poznaniu przyniósł wielkie emocje. Najpierw Szymon Marciniak po analizie VAR odwołał gola dla gości, następnie podyktował rzut karny, który nie został wykorzystany przez Josue, ale w 15. minucie samobójczego gola strzelił Miha Blazić. Bartosz Salamon pozazdrościł trafienia koledze ze środka obrony i tuż przed przerwą również zanotował "swojaka". W końcówce bramkę dla Lecha zdobył Joel Pereira, ale motywem przewodnim drugiej połowy były kibicowskie inwektywy w kierunku władz "Kolejorza" oraz race, które wylądowały na murawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Jan-Krzysztof Duda trzeci w turnieju szachowym. "Nie miałem szans w walce o pierwsze miejsce"

Boniek wypalił o zawodniku Legii. "Gdzie oni go znaleźli?"

Legia wygrała 2:1 i znacznie przybliżyła się do gry w europejskich pucharach, wskakując na ligowe podium, lecz nie był to porywający mecz w jej wykonaniu. Oddała raptem jeden celny strzał - z rzutu karnego - a tak słabego Lecha po prostu musiała, tak czy siak, ograć.

O tym meczu szeroko dyskutowano w programie na kanale Prawda Futbolu na YouTube, w którym gościem był Zbigniew Boniek. W pewnym momencie dyskutowano o wyjściowym składzie Legii, albowiem Goncalo Feio miał spore problemy kadrowe. Wtem wypalił Boniek w kontekście jednego z graczy. - Przepraszam, a mogę zadać pytanie? Gdzie Legia znalazła tego Morishitę? - zapytał retorycznie były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

- Panowie to jest... - załamywał się Boniek. - Trochę szybkości i koniec. Ani fizyczności, ani niczego. Taki Polak młody, Kajetan Szmyt, to jest inna jakość piłkarza, to pierwszy, który przyszedł mi do głowy. Legia czy Lech są naszymi brandami międzynarodowymi, więc tam musi być trochę jakości - dodał.

Ryoya Morishita to 27-letni Japończyk, który do Legii trafił w zimowym oknie transferowym. Został wypożyczony z Nagoya Grampus. Dotychczas w 14 meczach na wiosnę zgromadził 834 minuty, grając na wahadle. Nie zdobył bramki, ani nie zanotował asysty.