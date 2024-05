Bartosz Salamon opublikował oświadczenie po meczu z Legią. Padły gorzkie słowa

Czy piłkarze twojego klubu mogą być autorami wszystkich trzech goli w meczu i jednocześnie przegrać to spotkanie? Fani Lecha Poznań po wczorajszym wieczorze mogą odpowiedzieć "tak, jak najbardziej". Bo wygrać w takiej sytuacji można, o ile strzela się do właściwej bramki. A z tym właśnie był szokujący wręcz problem.

Legia mogła zazdrościć skuteczności

Napastnicy Legii mogli się poczuć zupełnie niepotrzebni, bo w strzelaniu goli dla gości znakomicie wyręczyli ich stoperzy Lecha. Miha Blazić i Bartosz Salamon jeszcze w pierwszej połowie kuriozalnymi interwencjami pokonywali Bartosza Mrozka. Spowodowali tym samym straty, których gospodarze nie byli już potem w stanie odrobić. Odpowiedzieli co prawda jednym golem, po tym jak Joel Pereira efektownie trafił do właściwej bramki uderzeniem zza szesnastki. Ale na więcej nie było ich stać i przegrali w komiczny wręcz sposób ultraważny mecz.

Po wszystkim głos zabrał autor jednego z samobójczych trafień, tego efektowniejszego, czyli Bartosz Salamon. Widać było już na boisku, że po tym co zrobił był najpierw kompletnie załamany, a następnie absolutnie wściekły, bo próba pocieszenia go przez bramkarza nieszczególnie skończyła się powodzeniem. Reprezentant Polski nie szczędził sobie gorzkich słów i w mediach społecznościowych.

Lech nie ma już niczego w swoich rękach. Salamon bije się w pierś

W swoim poście na Instagramie posypał głowę popiołem, podkreślając jak bardzo zawiódł kibiców oraz samego siebie. "Przepraszam wszystkich Kibiców Lecha Poznań oraz cały Klub i drużynę. Jest mi wstyd. 3 lata czekałem, aby zagrać Lech - Legia w Poznaniu. Wiem co ten mecz znaczy dla nas Poznaniaków i wiem jaki zawód i złość teraz czujecie. Nie oczekuję zrozumienia, od liderów drużyny w takich meczach wymaga się, aby stanęli na wysokości zadania, a ja niestety swoim golem samobójczym przyczyniłem się w wielkim stopniu do tej porażki. Czuje, że Was zawiodłem, ale zawiodłem przede wszystkim samego siebie" - napisał Salamon.

Efekt porażki z Legią jest taki, że Lech Poznań stracił już definitywnie szanse na mistrzostwo kraju, do drugiego Śląska Wrocław traci 5 pkt, więc i na wicemistrza szanse są małe. Zaś do dającego grę w europejskich pucharach podium traci 1 pkt, nie mając już wszystkiego w swoich rękach. Bartosz Salamon w swoim wpisie podkreślił, że za wszelką cenę muszą wygrać dwa ostatnie mecze (Widzew na wyjeździe i Korona Kielce u siebie), jednak po wszystkim całego Lecha musi czekać głębsza refleksja. "Trzeba dokończyć ten sezon wygrywając dwa ostatnie mecze a potem trzeba się zastanowić co dalej. Na pewno Lech nie może tak wyglądać i niestety ja też jestem za to odpowiedzialny" - podkreślił reprezentant Polski.