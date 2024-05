Bolesne wyznanie Mariusza Rumaka po Legii. Jeden wielki dramat

- Czuję, że przegrałem najważniejszy mecz, jaki miałem do rozegrania, od kiedy jestem trenerem. To personalnie najważniejszy mecz, na jaki czekałem. Dla mnie to jest osobista porażka - przyznał przygnębiony Mariusz Rumak po porażce 1:2 z Legią, co mocno komplikuje jego sytuację w walce o europejskie puchary.

YT Lech Poznań