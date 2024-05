Kto mistrzem Polski? Jest nowy lider! To był nokaut

Śląsk Wrocław w piątkowy wieczór mógł awansować na fotel lidera ekstraklasy. Aby tak się stało, zespół Jacka Magiery musiał odnieść drugie zwycięstwo z rzędu i pokonać na własnym stadionie Cracovię, by przynajmniej do soboty wyprzedzić Jagiellonię Białystok. "Pasy" wciąż nie mogły być pewne utrzymania, ale w ostatnich kolejkach pokazały, że z faworytami grać potrafią - pokonywały Jagiellonię (3:1) i Górnika Zabrze (5:0), a także zremisowały z Lechem Poznań (0:0). Mimo to, Cracovia wciąż miała tylko cztery punkty przewagi nad strefą spadkową, więc musiała za wszelką cenę walczyć o kolejną wygraną.

Demolka we Wrocławiu. Śląsk rozgromił Cracovię. Ekstraklasa ma nowego lidera, przynajmniej do soboty

Ten mecz należał jednak od pierwszej minuty do Śląska Wrocław, który już przy pierwszej okazji, już w drugiej minucie, wyszedł na prowadzenie po dobrze rozegranym rzucie rożnym. Po dośrodkowaniu Petra Schwarza zupełnie niepilnowany Simeon Petrow pewnie pokonał Lukasa Hrosso i gospodarze byli na prowadzeniu.

Cracovia w pierwszej połowie zupełnie nie istniała, zdobywała co najwyżej pojedyncze stałe fragmenty gry, po których jej strzały były bardzo dalekie od celu. Śląsk z kolei był zabójczo skuteczny i w 34. minucie wykorzystał tak naprawdę drugą sytuację, by podwyższyć prowadzenie. Nieudaną akcję dwójkową wrocławian Kamil Glik przerwał tak, że piłka wróciła do Erika Exposito, a ten silnym strzałem prawą nogą strzelił swojego 18. gola w tym sezonie ekstraklasy.

To też nie było wszystko na pierwszą część spotkania. Już w 43. minucie po dośrodkowaniu Petra Schwarza z rzutu rożnego piłkę w niekontrolowany sposób odbił w polu karnym Benjamin Kallman i ta trafiła przed bramkę na głowę Piotra Samca-Talara, który tylko dopełnił formalności i podwyższył na 3:0.

W drugiej połowie, przy tak dużym prowadzeniu Śląska, nie działo się zupełnie nic. Cracovia dalej wyglądała fatalnie, a Śląsk już nie forsował tempa, pewnie pilnując korzystnego rezultatu. Ciekawostką była za to sytuacja z Karolem Knapem w 63. minucie, który tak się zdenerwował na sędziego Piotra Lasyka, że w krótkim czasie obejrzał dwie żółte i czerwoną kartkę. Na szczęście tę drugą żółtą obejrzał już po zmianie, przez co nie sprawił, że Cracovia musiała grać w dziesiątkę.

W 72. minucie świetną szansę na czwartego gola miał Śląsk, ale w kontrataku po podaniu Erika Exposito Matias Nahuel Leiva uderzył prosto w bramkarza Cracovii Lukasa Hrosso. Trzy minuty później pierwszy celny strzał w tym meczu w wykonaniu Cracovii oddał Mateusz Bochnak, jednak nie był w stanie sprawić jakiegokolwiek problemu Rafałowi Leszczyńskiemu.

Na dziesięć minut przed końcem z powodu problemów fizycznych zmiany potrzebował Erik Exposito, którego najprawdopodobniej dopadły mocne skurcze.

Śląsk w 90. minucie zdołał dobić swojego wyjątkowo marnego tego dnia przeciwnika. Uczynił to rezerwowy Mateusz Żukowski, który z własnej połowy popędził z kontratakiem i w sytuacji sam na sam płaskim strzałem pewnie pokonał Lukasa Hrosso, ustalając wynik na 4:0 dla gospodarzy.

Śląsk Wrocław pewnie i zasłużenie rozbił Cracovię 4:0, dzięki czemu przynajmniej do soboty został nowym liderem ekstraklasy, z jednopunktową przewagą nad Jagiellonią Białystok. Jagiellonia w sobotę zmierzy się na własnym stadionie z będącą w strefie spadkowej Koroną Kielce i na ten mecz będzie patrzyła także Cracovia, która od Korony ma tylko cztery punkty więcej.