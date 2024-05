Co dalej z Josue w Legii? Oto reakcja Feio. Nie pozostawił żadnych wątpliwości

Legia Warszawa szykuje się na wielkie zmiany. Wszystko wskazuje na to, że po trzech latach z zespołem pożegna się jego kapitan Josue. Portugalczykowi z końcem czerwca wygasa obowiązujący kontrakt. We wtorek portal Legioniści.com poinformował, że nie zostanie on przedłużony. Piłkarz miał o tym usłyszeć od dyrektora sportowego Jacka Zielińskiego. Teraz na te rewelacje zareagował trener Legii Goncalo Feio.

Josue jedną nogą poza Legią Warszawa? Jest odpowiedź Feio: "Jestem przekonany"

O odejściu Josue głośno mówiło się już od dłuższego czasu. - Według naszych informacji nie toczą się obecnie żadne rozmowy dotyczące przedłużenia umowy i Josue z bardzo dużym prawdopodobieństwem odejdzie z Legii - informował pod koniec kwietnia portal Meczyki.pl. Teraz jego los wydaje się niemal przesądzony. Sugeruje to także ostatni wpis pomocnika na InstaStories. - Trzy bezcenne rzeczy w życiu: wiara, lojalność, szacunek. Legia jest większa niż wszystko i wszyscy - napisał.

W piątek na konferencji prasowej przed meczem Legii z Lechem Poznań pojawił się trener Goncalo Feio. Nie mogło więc zabraknąć pytań o przyszłość Josue. - Jestem przekonany, że będzie to jeden z naszych liderów nie tylko w Poznaniu, ale także w ostatnich trzech meczach. Josue będzie wszystko robił tak jak do tej pory, czyli będzie prezentował swój najlepszy poziom. Wykona swoją misję i rolę najlepiej, jak potrafi, oddając wszystko dla tego klubu. Jestem o tym przekonany, wiem, jaki to człowiek - stwierdził szkoleniowiec, cytowany przez Legioniści.com.

Feio dostał pytanie o odejście Josue. "To nie jest moją rolą"

Feio nie chciał jednak potwierdzić, czy informacje na temat jego rodaka są prawdziwe. - Jeżeli klub nie dał oficjalnego potwierdzenia medialnych informacji, to ja nie czuję się na siłach, by to robić. Wiem, że wychodziły informacje, ale klub nie podał, więc to nie jest moją rolą, by to robić - uciął temat. - Co do decyzyjności, jestem częścią struktury klubu. Znam swoją rolę w klubie i zawsze jestem gotowy pomóc w innych obszarach. Jestem człowiekiem działającym na zasadzie współpracy, poziom komunikacji między działami istnieje - to jest moja odpowiedź na pytanie o to, kto podjął decyzję w sprawie Josue - zakończył.

Mecz Lech Poznań - Legia Warszawa odbędzie się w sobotę 12 maja w Poznaniu. Początek o godz. 17:30.