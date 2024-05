Zaskakująca decyzja Feio przed meczem z Lechem. Szykuje tajną broń

Feio zastąpił zwolnionego Kostę Runjaicia dokładnie 10 kwietnia. Mimo że nie miał zbyt dużo czasu, aby nakreślić zawodnikom swój plan taktyczny, to zremisował dwa pierwsze starcia z Rakowem oraz Śląskiem. Pod koniec miesiąca zanotował już zwycięstwo w meczu ze Stalą Mielec (3:1) i prowadzony przez niego zespół na nowo włączył się do walki o mistrzostwo Polski. Wystarczyło wówczas pokonać na własnym stadionie Radomiaka, który miał passę trzech porażek z rzędu. Nie udało się, gdyż po fatalnym spotkaniu gospodarze polegli aż 0:3 i mocno skomplikowali sobie sytuację w ligowej tabeli.

Goncalo Feio wprowadza "nowe porządki". Zaskakująca decyzja

- Każdy, kto ma ten klub w sercu i rozumie jego wielkość, czuje złość, ból, rozgoryczenie - ja również. Ale pozbieram się jako pierwszy i w trudnym momencie chcę pokazać charakter, który tu zobowiązuje. Niełatwe chwile wymagają mocnego przywództwa, w czym dobrze się czuję - podsumował. Portugalczyk postanowił wprowadzić zaskakujące zmiany przed hitowym starciem Legii z Lechem Poznań.

Portal 90minut.pl poinformował w piątek, że dwóch 17-letnich zawodników zostało zgłoszonych do rozgrywek ekstraklasy. Chodzi o Jana Leszczyńskiego i Mateusza Szczepaniaka, którzy nie mieli jeszcze nawet okazji zadebiutować w klubowych rezerwach. Jak dotąd obaj występowali jedynie w Centralnej Lidze Juniorów, a ostatnio zostali powołani przez selekcjonera Rafała Lasockiego na mistrzostwa Europy U17, które w dniach 20 maja - 5 czerwca odbędą się na Cyprze. Portal Legia.net poinformował, że Feio zaprosił kilku piłkarzy na treningi z pierwszą drużyną. Z dobrej strony miał zaprezentować się Mateusz Szczepaniak.

To nie koniec zmian w szatni Legii Warszawa. Dziennikarz Piotr Kamieniecki zdradził ostatnio, że do drużyny ma dołączyć "przynajmniej pięciu-sześciu zawodników". Najbardziej potrzebne są wzmocnienia do ataku, a ponadto środka pola. Tomasz Włodarczyk oznajmił w piątek, że wysłannicy klubu bacznie obserwują rewelację Ligue 2.

Po 31. kolejkach ekstraklasy Legia zajmuje szóstą pozycję w tabeli z dorobkiem 50 pkt. Liderem jest Jagiellonia (56 pkt), która wyprzedza Śląska Wrocław (54 pkt), Lecha Poznań (52 pkt) oraz Pogoń i Górnika Zabrze (oba kluby po 51 pkt). Do końca rozgrywek pozostały trzy mecze, a najbliższe hitowe starcie Lech - Legia odbędzie się w niedzielę 12 maja o godz. 17:30.