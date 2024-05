Media: Francuskie objawienie na liście życzeń Legii. Trwają rozmowy

Legia Warszawa, podobnie jak reszta czołówki ekstraklasy, rozgrywa bardzo przeciętny sezon. Na ten moment stołeczny klub zajmuje dopiero szóste miejsce w tabeli, jednak od lidera dzieli go zaledwie sześć punktów. Wiele wyjaśni się po niedzielnym meczu przeciwko Lechowi Poznań. Głównym celem Goncalo Feio jest dokończenie rozgrywek w pierwszej trójce, ale jeśli przegrywa się u siebie z Radomiakiem 0:3, to może to być bardzo trudne zadanie do wykonania.

Legia szuka napastnika. Na liście życzeń rewelacja zaplecza Ligue 1

Tak czy inaczej w drużynie potrzebne są nowe twarze, które dodadzą świeżości i zapewnią jakość piłkarską. Nie od dziś wiadomo, że Legia potrzebuje napastnika. Obecnie na szpicy ofensywy zazwyczaj oglądamy Tomasa Pekharta i Marca Guala. O ile Hiszpan jest dosyć mobilną "dziewiątką", tak Czech to typowy "killer", który nie ma zbyt wiele wspólnego z kreowaniem akcji. Z tego powodu warszawski klub szuka bardziej mobilnego, wszechstronnego piłkarza.

Z informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu Meczyki.pl wynika, że Legia interesuje się ściągnięciem Killiana Corredora. To 23-letni napastnik francuskiego Rodez AF, które na ten moment zajmuje czwarte miejsce na zapleczu Ligue 1. W tym sezonie Corredor strzelił łącznie 18 bramek w 40 rozegranych meczach. W klasyfikacji strzelców Ligue 2 plasuje się na czwartym miejscu. Jest to jego najlepszy sezon w karierze, przez co wiele klubów z najwyższego poziomu rozgrywkowego we Francji chciałoby go w drużynie.

Kontrakt Killiana Corredora z Rodez AF jest ważny do 30 czerwca 2026 roku. Obecnie jego wartość oscyluje w granicach 1,5 miliona euro, jednak po udanym sezonie, który może zostać zwieńczony awansem, kwota zapewne wzrośnie. Nie wiadomo, czy Legia spełni oczekiwania finansowe zarówno francuskiego klubu, jak i samego zawodnika. Ponoć obie strony rozpoczęły już rozmowy. Jeśli jednak Corredor trafiłby na stadion przy ul. Łazienkowskiej, stałby się kolejnym ciekawym napastnikiem w ekstraklasie pokroju Carlitosa.

Do końca sezonu ekstraklasy pozostały trzy kolejki. Rywalami Legii będą Lech, Warta Poznań oraz Zagłębie Lubin.