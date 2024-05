Lechia bez licencji na grę w Ekstraklasie. Jest odpowiedź klubu

Lechia Gdańsk nie otrzymała licencji na grę w ekstraklasie na sezon 2024/2025. W czwartek taką decyzję oficjalnie przekazała Komisja ds. licencji klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej. Tym samym udział w tych rozgrywkach aktualnego lidera I ligi, który z dużą dozą prawdopodobieństwa zapewni sobie awans, stanął pod znakiem zapytania.

Lechia Gdańsk bez licencji na grę w ekstraklasie. Wiadomo, dlaczego

Jak poinformowali przedstawiciele Lechii na swojej stronie internetowej, brak licencji wiąże się z niespełnieniem kryterium F.04 podręcznika licencyjnego. A brzmi ono następująco: "Wnioskodawca musi wykazać, że na 31 marca roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny, nie posiada żadnych przeterminowanych zobowiązań wskazanych w lit. (a) - (c) powyżej, które były wymagalne na dzień 28 lutego roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny".

Klub sam przyznał, że powodem takiej decyzji były zaległości finansowe wobec dwóch piłkarzy - Chorwata Mario Malocy (obecnie HNK Gorica - przyp. red.) i Austriaka Davida Steca, a także agencji Artura Wolskiego "Wolak Management". Jak nieoficjalnie ustaliła Interia, chodzi tu o kwotę rzędu 700 tys. zł.

Lechia reaguje na decyzję komisji PZPN. Co dalej? "Prosimy wszystkich kibiców o cierpliwość"

Lechia Gdańsk wydała w tej sprawie specjalny komunikat. - Od początku procesu licencyjnego trwały wytężone prace, by mimo trudnych okoliczności Lechia Gdańsk otrzymała licencję w pierwszym terminie. Odwołujemy się od negatywnej decyzji i zrobimy wszystko, by jak najszybciej zakończyć proces, uzyskując pozytywną decyzję w drugim terminie. Prosimy wszystkich kibiców o cierpliwość i dalsze wsparcie w walce o powrót do ekstraklasy i odbudowę klubu - zaapelowano.

Działacze Lechii mają teraz pięć dni na odwołanie od tej decyzji. W praktyce będą musiały też spłacić wspomniane zobowiązania. Scenariusz, w którym Lechia nie otrzymałaby licencji w kolejnym terminie, wydaje się bardzo mało prawdopodobny.

W tabeli I ligi Lechia Gdańsk prowadzi z dorobkiem 62 punktów. Drugą Arkę Gdynia wyprzedza o trzy, a trzeci GKS Katowice o dziewięć punktów. Do końca sezonu pozostały tylko trzy kolejki. Wystarczy zatem, że w następnym meczu z Wisłą Kraków (sobota 11 maja, godz. 17:30) Lechia wywalczy punkt, a już będzie pewna promocji do ekstraklasy.