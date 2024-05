Piszczek odrzuca klub z ekstraklasy. Nigdy, przenigdy tam nie pójdzie!

- Jeśli ktoś by mnie zapytał, czy jestem gotów, by objąć klub z ekstraklasy, odpowiadam: "tak" - powiedział niedawno Łukasz Piszczek. O były reprezentancie Polski mówi się, że niebawem może zostać trenerem któregoś z klubów ekstraklasy. Temat ten poruszono w programie "Z tego, co słyszę", gdzie potwierdzono zainteresowanie Piszczkiem. Wskazano także klub, w którym 38-latek na pewno nie będzie pracował. - Absolutnie nie ma takiej możliwości - powiedział Tomasz Włodarczyk.

