Media: Raków wybrał nowego trenera! "Jest już porozumienie"

Raków Częstochowa we wtorek wydał komunikat, że po zakończeniu sezonu rozstanie się z dotychczasowym trenerem Dawidem Szwargą. W mediach od razu wywołało to olbrzymie poruszenie. Dziennikarz Meczyków.pl Tomasz Włodarczyk niedługo później ogłosił, że na 99 procent na stanowisko po rocznej przerwie wróci Marek Papszun. Teraz potwierdził te informacje.

Wielki powrót Marka Papszuna do Rakowa. Włodarczyk nie pozostawia złudzeń. "Trzymam się tych 99 proc."

W programie "Z tego co słyszę" na kanale Meczyki przekonywał, że przyszłość Rakowa jest już niemal przesądzona. - Trzymam się tej wersji, że Marek Papszun zostanie trenerem Rakowa Częstochowa. Nie wiem, kiedy to zostanie ogłoszone oficjalnie. Ale trzymam się nawet tych 99 proc. Zostawiam sobie ten jeden procent na jakieś wydarzenia nieprawdopodobne, wywalenie się jakichś spraw, niedogadanie się w czymś. Ale z tego, co słyszę, jest już porozumienie, jest już zgoda na powrót do Rakowa - powiedział.

- Miała być jeszcze jakaś oferta do zamknięcia za granicą i potem powrót do Częstochowy. Natomiast nie ma to być ani Legia Warszawa, ani to nie będzie Lech. Wydaje mi się, że te opcje w Polsce są dla Papszuna pozamykane oprócz Rakowa. Nie jest tajemnicą, że on był z nim w kontakcie niemal nieustającym, bywał na jego meczach... - ciągnął.

Co dalej z Dawidem Szwargą w Rakowie? Włodarczyk: "Tutaj będzie nowe otwarcie"

Nadal niepewny jest za to los trenera Dawida Szwargi, który, zanim został pierwszym szkoleniowcem Rakowa, pracował jako asystent w sztabie Papszuna. Łukasz Wiśniowski zapytał więc, czy istnieje opcja, że Szwarga ponownie zajmie to miejsce. - Nie wiem, moim zdaniem nie. Tutaj będzie nowe otwarcie. Z tego co słyszę, to Marek Papszun będzie budował nowy sztab - wyjaśnił Włodarczyk. Jego zdaniem asystentem Papszuna będzie Artur Węska z Lecha Poznań.

Piłkarzom Rakowa do końca sezonu ekstraklasy zostały jeszcze trzy kolejki. Wciąż aktualni mistrzowie Polski zajmują dopiero siódme miejsce w tabeli, ale strata do trzeciego Lecha wynosi tylko trzy punkty. Szansa na europejskie puchary wciąż zatem pozostaje. Rywalami Rakowa będą Pogoń Szczecin, Cracovia oraz Śląsk Wrocław.