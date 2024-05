Gikiewicz zrównał Feio z ziemią. "Jest gorzej, niż było"

Miał być efekt nowej miotły, a jedyne co w Legii jak dotąd wymiotło, to resztkę zaangażowania jej piłkarzy. Tak, póki co można określić kadencję Goncalo Feio w stołecznym klubie. Portugalczyk miał tchnąć nowe życie w zespół, który za Kosty Runjaicia wydawał się już nieco wypalony, a co za tym idzie powalczyć skutecznie o mistrzostwo Polski.

Szansa równie wielka, co niewykorzystana

Tymczasem nic takiego, póki co, nie ma miejsca. Ostatnia kolejka koronnym przykładem. Z czołowej siódemki swoje mecze wygrały tylko Śląsk Wrocław (2:1 z ŁKS-em) i Pogoń Szczecin (1:0 z Puszczą). Tymczasem Legia totalnie skompromitowała się na własnym boisku, przegrywając 0:3 z Radomiakiem. Tym samym, który przegrał wcześniejsze trzy spotkania, tracąc w nich 11 goli (a grał z Zagłębiem, Koroną i ŁKS-em!). Czerwona kartka dla Bartosza Kapustki w szóstej minucie nijak Legii nie tłumaczy.

Ogólnie bilans Goncalo Feio w czterech meczach w Legii zawiera tylko jedno zwycięstwo na wyjeździe ze Stalą Mielec. Poza tym dwa remisy i teraz ta klęska. Niezbyt imponujący bilans, co Portugalczykowi bardzo bezpośrednio wytknął Łukasz Gikiewicz. Mistrz Polski z 2012 roku i piłkarski obieżyświat (grał m.in. w Tajlandii, Jordanii czy Arabii Saudyjskiej) w wywiadzie dla TVP Sport mocno ostudził emocje związane z zatrudnieniem Feio.

Gikiewicz bezlitosny dla Feio

Zwrócił uwagę, że Legia nie poczyniła progresu, a sam trener za szybko dostał taką posadę. - Odkąd objął klub, to nie zauważyłem nic nowego w grze Legii. Zawsze jak zmieniasz trenera, to zawodnicy jeżdżą na du**e, walczą o kontrakty, a tam nic się nie zmieniło, a nawet jest gorzej, niż było. Z tymi zachwytami, że jest najlepszym trenerem, to bym się wstrzymał - stwierdził Gikiewicz.

Podkreślił też, że przykład Feio to dowód na to, że w Polsce nie szanuje się rodzimych trenerów. - Feio przyjechał z Portugalii, nauczył się polskiego i wszyscy cmokamy "och, ach, jaki to jest trener". Nigdy nie słyszałem, żeby Polak był tak chwalony, a mamy zdolnych trenerów w Szkole Trenerów. Czemu za takiego Goncalo Feio nie mógłby, chociaż być Łukasz Piszczek? - podsumował.