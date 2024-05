W końcu to pytanie musiało paść. Podolski wskazał konkretny moment

Od lata 2021 r. Lukas Podolski występuje w barwach Górnika Zabrze. W zeszłym roku złożył podpis pod nowym kontraktem, który wiąże go z klubem do końca przyszłego sezonu. Czy to może być ostatnia umowa Podolskiego w piłkarskiej karierze? Zawodnik Górnika odniósł się do tej sprawy podczas Hejt Parku w "Kanale Sportowym". - W głowie zawsze jest, że jak się wszystko ułoży, to można przedłużyć - tłumaczy były reprezentant Niemiec.

