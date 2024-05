O tych słowach Podolskiego będzie głośno. I w Polsce i w Niemczech

Lukas Podolski reprezentował Niemcy w piłce nożnej i to z tą kadrą sięgnął po mistrzostwo świata w 2014 roku. Niewykluczone, że piłkarz Górnika Zabrze grałby w biało-czerwonych barwach, gdyby w odpowiednim czasie Polski Związek Piłki Nożnej zwrócił na niego uwagę. Tak się nie stało, ale sam Podolski nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach, o czym świadczyły jego słowa oraz łzy, gdy ustrzelił przeciwko Polsce dublet na Euro 2008. Jednocześnie wypełnił obietnicę o transferze do Górnika Zabrze, w którym gra od lipca 2021 roku.

Lukas Podolski opowiedział o tym, kim się czuje. "Zawsze byłem otwarty"

Podolski był we wtorek gościem "Hejt Parku" na Kanale Sportowym, w którym Mateusz Borek zapytał go: "jak wygląda mapa jego serca". - Mówię o tej części biało-czerwonej, części niemieckiej, części śląskiej. Rozumiem, że twoje serce jest podzielone - mówił Borek.

- Jest podzielone na 33 proc. Nikt nie ma większości. Zawsze byłem otwarty, żeby mówić o tym temacie. Nigdy nie mówiłem: jestem Niemcem, jestem Polakiem, jestem ze Śląska. Zawsze byłem otwarty, bo wiem, skąd pochodzę - odpowiedział Podolski. - Ja nie jestem taki, że zawsze muszę to tłumaczyć. Ja to wiem dla siebie. Wiem, jak to w sercu czuję. Nie muszę o tym mówić w każdym wywiadzie. Ja to wiem. Mam dzieci, rodzinę, moich ludzi blisko mnie.

- Jak ktoś powie: słuchaj, ty jesteś Niemcem. No dobra, jak tak powiedziałeś, tak czujesz, to tak jest. Co mam zrobić? - dodawał. Podolski tłumaczył, że nigdy nie miał problemów w Niemczech, gdy identyfikował się z Polską.

- Zawsze byłem otwarty. Urodziłem się i wychowałem w Polsce, ale też trochę w Niemczech. Mam te dwa kraje w sercu. Mam dowód polski i niemiecki - podsumował Podolski, który od dłuższego czasu mocno angażuje się w sprawcy związane z Górnikiem Zabrze. W rozmowie z Mateuszem Borkiem powiedział, że liczy na szybkie i pozytywne zmiany po tym, jak Agnieszka Rupniewska została nową prezydent miasta.

W obecnym sezonie Lukas Podolski zdobył trzy bramki i zanotował cztery asysty w 24 występach dla Górnika Zabrze we wszystkich rozgrywkach. Kolejny mecz Górnik rozegra w sobotę maja, gdy na swoim stadionie podejmie Stal Mielec.