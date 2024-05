Plan Legii się nie powiódł. Piłkarz wraca z fatalną opinią

W najbliższych dniach w Legii Warszawa ma dojść do spotkania najważniejszych osób w klubie. Przedmiotem dyskusji ma być budżet i kadra drużyny na kolejny sezon. Jak się okazało, latem do zespołu wróci jeden z wypożyczonych zimą zawodników. Biorąc jednak pod uwagę opinię, z jaką piłkarz wróci do stolicy, mało prawdopodobne jest, by pozostał w klubie z Łazienkowskiej.

